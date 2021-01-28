Cide Kaymakamı: "İlçemizdeki vaka sayısı 3’e düştü"

Kastamonu Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ilçede alınan tedbirler ve önlemler sayesinde vaka sayılarında düşüş yaşandığını kaydederek, "İlçemizde 2 gün önce vaka sayısı 11’di. Şuanda ise bu sayı 3’e düştü" dedi.

Vaka sayıları ile ilgili son durumu paylaşan Kaymakam Sağlam, "Cide’de korona virüs vaka sayıları son günlerde minimum seviyeye düştü. Vaka sayılarında sıfırı görmeye çok az kaldı. İlçemizde ki vaka sayısındaki düşüş, bizleri de mutlu etmeye başladı. İlçemizde 2 gün önce vaka sayısı 11’di. Bunun 9’u evde izleme, 2’si de hastanede tedavi görüyordu. Şuanda ise bu sayı 3’e düştü. Temaslı 2 kişi var. Pozitif hastaların 1’i evde, 2’si ise hastanede tedavi görüyor" dedi.

Tedbirleri ve önlemleri elden bırakmadan denetimlere devam edeceklerini söyleyen Kaymakam Sağlam, "Haydi tedbirlere uymaya devam edelim. İlçemizde bu illetten kimse zorluk çekmesin. Bu süreçte tedbirlerin uygulanmasında gecesinin gündüzüne katan tüm sağlık çalışanlarına, ilçe emniyet müdürlüğü personeline, İlçe Jandarma Komutanlığı personeline, İlçe Kaymakamlığına, İlçe Belediye Başkanlığı personeline ve kurallara uyarak evlerinden gerekmedikçe dışarıya çıkmayan ve dışarı çıktığında da her önlemi alan hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ederiz" diye konuştu.

Sağlam, ayrıca ilçenin giriş ve çıkış noktalarında emniyet ve jandarma personellerince kontrol noktaları oluşturulduğunu ve denetimlere devam edildiğini ifade ederek, ilçeye il dışından gelenlere 10 gün boyunca karantina kararının da halen devam ettiğini kaydetti.

