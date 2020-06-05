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Cide Kaymakamlığı 46 köye maske ve dezenfektan ürünü dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.06.2020 13:40 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamlığı tarafından 46 köye maske ve dezenfektan ürünleri dağıtıldı.Cide Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubuna bağlı gönüllü kadınlar tarafından Cide Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskelerin dağıtımı devam ediyor.

Cide Kaymakamlığı tarafından 46 köye maske ve dezenfektan ürünleri dağıtıldı.
Cide Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubuna bağlı gönüllü kadınlar tarafından Cide Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskelerin dağıtımı devam ediyor. Gönüllü kadınların ürettiği maskeler, Cide Kaymakamlığı tarafından Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün de bizzat katılımıyla şu ana kadar 46 köye ve mahalleye dağıtıldı. Maskelerin yanında ayrıca Cide Kaymakamlığı dezenfektan ürünleri de dağıtmaya devam ediyor.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Cide Halk Eğitim Merkezindeki vefalı kadınlar tarafından üretilen maskeleri beşli paketler halinde vatandaşlara dağıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Her bir vatandaşımıza özel beşli paketlerde hazırlanmış maskeleri, köy ve mahallerimizde dağıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yapılan son dağıtımda; Bağyurdu, Kırcı, Kasım, Kemerli ve Kumluca Mahalleri ile Sırakaya Köyünde yaşayan 2 bin vatandaşımıza toplam 10 bin maske daha dağıtıldı” dedi.
Bugüne kadar 30 bin civarında ücretsiz maske dağıtımı yapıldığını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, “Normalleşme sürecinde maske kullanımı çok daha büyük önem arz ediyor. Biz inşallah 16 mahalle ve 75 köyümüzde yaşayan tüm Cideli vatandaşlarımıza ulaşana kadar dağıtım yapmaya devam edeceğiz. İlçemizde nasıl kısa sürede 6 bin 500 gıda kolisini dağıttıysak maske dağıtımını da bu titizlikle yapacağız. Vatandaşlarımız artık maskeyi her yerden temin edebiliyorlar. Fakat biz, bu dağıtımlar vesilesiyle doğru maske kullanımı ve maske takmanın önemini ifade etme fırsatı buluyoruz. Hem de bizzat yaptığımız köy ziyaretleri sayesinde tedbirleri yerinde denetleme imkanı elde ediyoruz” diye konuştu.

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