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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten 28 bin 172 başvuru yapıldı

02.10.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten 28 bin 172 başvuru yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) e-Devlet üzerinden 28 bin 172 başvuru yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından, e-Devlet kanalıyla ÇKS'ye yapılan başvuru sayısına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, uygulamanın başlangıcından itibaren son 24 saatte, 28 bin 172 başvuru yapıldığı ve 31 bin 644 ÇKS belgesi oluşturulduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından ayrıca yapılan yazılı açıklamada, e-Devlet üzerinden ÇKS'ye başvuru sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Çiftçimiz, e-Devlet Kapısına kendi kimlik bilgileri ve şifresi ile giriş yapar. Hizmeti kullanabilmek için arama kısmına 'ÇKS' yazılır. Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu (Gerçek Kişi/Tüzel Kişi) hizmeti seçilir. Açılan ekranda ilk başvuruyu yapmak için 'Yeni Başvuru' butonuna tıklanır. Aydınlatma metni okunur ve aşağıda bulunan 'Onaylıyorum' kutusu işaretlenerek 'Devam Et' butonuna tıklanır. Açılan sayfada ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgiler görüntülenir ve iletişim bilgileri kontrol edilir. İhtiyaç halinde bu ekran güncellenir. Kayıtlı araziler görüntülenir ve gerekirse ürün bilgileri 'Ürün Bilgisi Değiştir' butonu ile güncellenir. Son ekranda başvuruya ait tüm bilgiler görüntülenir. Başvuruya ait ilk destek ödemesinden mahsup edilecek başvuru ücreti görüntülenerek onaylanır ve başvuru tamamlanır. Tamamlanan başvuruları görüntülemek için 'Başvuru Listesi' butonuna tıklanır. Başvuruların listelendiği ekrandaki 'Başvuru Durumu' sütununda başvurunun durumu görüntülenebilir. Tamamlanan başvurular İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin değerlendirilmesi aşamasına geçer."

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e-devlet Çiftçi Çiftçi Kayıt Sistemi

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