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’’Çiftçi ve esnaflarımızın yanında olan devletimize şükranlarımızı sunuyoruz’’

03.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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’’Çiftçi ve esnaflarımızın yanında olan devletimize şükranlarımızı sunuyoruz’’

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak ve Altıntaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nadir Ertaş’ı ziyaret etti.Altıntaş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Süleyman Kule’nin de katıldığı ziyaretlerde, İlçedeki çiftçilik faaliyetleri ile özellikle pandemi sürecindeki esnafların durumları hakkında istişare gerçekleştirildiği bildirildi.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren oda başkanları, yaptıkları ortak açıklamada, ’’Kaymakamımız nezdinde, pandemi sürecindeki olumsuz şartları en aza indirmek için uygulanan desteklemeler ile çiftçi ve esnaflarımızın yanında olan devletimize şükranlarımızı sunuyoruz’’ ifadelerini kullandılar.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak ve Altıntaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nadir Ertaş’ı ziyaret etti.
Altıntaş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Süleyman Kule’nin de katıldığı ziyaretlerde, İlçedeki çiftçilik faaliyetleri ile özellikle pandemi sürecindeki esnafların durumları hakkında istişare gerçekleştirildiği bildirildi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren oda başkanları, yaptıkları ortak açıklamada, ’’Kaymakamımız nezdinde, pandemi sürecindeki olumsuz şartları en aza indirmek için uygulanan desteklemeler ile çiftçi ve esnaflarımızın yanında olan devletimize şükranlarımızı sunuyoruz’’ ifadelerini kullandılar.

’’Çiftçi ve esnaflarımızın yanında olan devletimize şükranlarımızı sunuyoruz’’

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