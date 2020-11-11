Çiftçiler için "Tarım Defterim" uygulamasını tasarladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yazılım mühendisi Günce Su Yılmaz, çiftçilerin tarım konusunda bilgi ve verilerinin yer aldığı "Tarım Defterim" uygulamasını geliştirdi.

ABD'nin Chicago Üniversitesi mezunu Yılmaz, bir süre önce geldiği Edirne'nin Keşan ilçesinde ceviz bahçelerinde üretim yapmaya karar verdi.

Yılmaz, bu alanda gerekli bilgi ve verileri daha kalıcı hale getirmek, çiftçilerin birikimlerini kayıt altına almak için "Tarım Defterim" uygulamasını tasarladı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceviz üreticilerinin geçen yıllarda tuttuğu notlara ihtiyaç duyduğunu, ancak bu notların kaybolduğunu ya da silinmiş olduğunu görünce hepsini kayıt altına almak için mobil uygulama geliştirdiğini söyledi.

Uygulamanın tüm tarım ürünleri için kullanılabileceğini belirten Yılmaz, "İnsanların tarım verilerini kalemle yazdığını, ancak 10 yıl önceki verilere bakmak istendiğinde yazının uçtuğunu gördük. Geçen yıla göre çiftçimizin ne kadar harcama yaptığı, hangi gübreyi kullandığı gibi birçok konuyu kayıt altına alabilmeleri ihtiyacını görünce, Tarım Defterim adını verdiğim uygulamayı yapmaya karar verdim." dedi.