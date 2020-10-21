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Çiftçilere ücretsiz ıspanak tohumu desteği

BİLECİK HABERLERİ  | 21.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, pandemi sürecinde mağdur olan ıspanak yetiştiricilerine ücretsiz ıspanak tohumu verilerek destek olundu.Yapılan destek hakkında bilgi veren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Salgını ile mücadele kapsamında ulaşım kısıtlamaları ve karantina önlemleri, çiftçilerin ürünlerini pazara ulaştırması noktasında sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştu.

Çiftçilere ücretsiz ıspanak tohumu desteği

Bilecik’in Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, pandemi sürecinde mağdur olan ıspanak yetiştiricilerine ücretsiz ıspanak tohumu verilerek destek olundu.
Yapılan destek hakkında bilgi veren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Salgını ile mücadele kapsamında ulaşım kısıtlamaları ve karantina önlemleri, çiftçilerin ürünlerini pazara ulaştırması noktasında sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştu. Hem ilimizin hem de başta İstanbul olmak üzere çevre illerin ıspanak ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Osmaneli ilçesindeki çiftçilerimiz de salgından etkilenmişlerdi. Korona virüs salgını nedeniyle birçok sektörde üretim neredeyse durma noktasına gelmişti. Ancak salgın ne kadar yayılırsa yayılsın, tarımda üretimin devam etmesi gerekmektedir. Tarladan sofraya uzanan zincirin her bir halkasını daha da sağlamlaştırmak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle müdürlüğümüz pandemi sürecinde koşullar karşısında üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam ediyor. Bu amaçla, pandemi sürecinden dolayı haller kapalı olduğu için ürünü tarlasında kalarak mağdur olan Osmaneli İlçesine bağlı Borcak, Düzmeşe ve Selçik köylerinde ıspanak yetiştiriciliği yapan çiftçilere ıspanak tohumu dağıtımı yapıldı" dedi.

"Türkiye’de yaşanan pandemi sürecinden dolayı ıspanaklar elimizde, tarlamızda kalmıştı"
Ispanak tohumunu alan çiftçilerden Hayati Kaba “Geçtiğimiz yıl başlayan dünyada ve tüm Türkiye’de yaşanan pandemi sürecinden dolayı ıspanaklar elimizde, tarlamızda kalmıştı. Bu yıl geçen sene mağdur olduğumuz için Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mağdur olan çiftçilere ıspanak tohumu vererek destek oldular. Bu desteklerinden dolayı Başta Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürümüz Necmettin Yoldaşa, Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Serkan Diker’e teşekkür ederiz dedi.

Çiftçilere ücretsiz ıspanak tohumu desteği

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