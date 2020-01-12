“Çiftçilik angarya bir iş olmamalıdır”

Düzce üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “Tarım Öğretiminin 174. Yılı” kutlama töreninde ziraatın gelişimi ve akıllı tarım sistemleri konuşuldu.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Ceren Gizem Dinçsoy; geçmişten günümüze kadar insanlığın gıda ihtiyaçlarını karşılayan tarım ve ziraatın, gelecekte de ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer alacağını vurguladı. Ziraat mühendisleri adayları olarak, bilimin tekniklerini kullanmaları gerektiğini vurgulayan Dinçsoy, akıllı sistem uygulamaları ile de tarımda israfı önleyeceklerini söyledi.

Artan nüfus karşısında tarım alanlarının önemi artıyor

Düzce İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Necdet Çiçek, artan nüfus oranında tarım alanlarında artış olamayacağından, birim alandan alınan verimi artırmak gerektiğini vurguladı. Tarım alanında çalışmalar yapacak kişilere 100 bin liraya kadar destek olduğunu Düzce’nin de desteklenen şehirler arasında olduğunu vurgulayan Necdet Çiçek, bilgi ve destek almak isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Düzce üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, ülkemizin geçmişten günümüze kadar tarım üretimi yaptığını ve dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Sanayi 4.0 gibi ziraat alanında da Tarım 4.0 yaşandığının altını çizdi. Osmanlı Devleti döneminde zirai eğitim konusunda ilk mektebin 1846 yılında Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin kuruluşu ile gerçekleştiğini katılımcılarla paylaşan Öztemiz, bu gün ülke genelinde toplam 40 Ziraat Fakültesi’nin eğitim hayatını sürdürdüğünü ifade etti.