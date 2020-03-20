YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Çifteler Belediye Başkanı Bıyık’tan Miraç Kandili mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Bıyık’tan Miraç Kandili mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.03.2020 18:12 | Son Güncelleme

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Yayımlanan mesajda kandillerin dayanışma ve yakınlaşma duygusunu arttıran manevi günler olduğunu ifade eden Bıyık, “Miraç, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz.

Çifteler Belediye Başkanı Bıyık’tan Miraç Kandili mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yayımlanan mesajda kandillerin dayanışma ve yakınlaşma duygusunu arttıran manevi günler olduğunu ifade eden Bıyık, “Miraç, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) Cenab-ı Allah’ın yüksek huzuruna kabulü ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliştir. Kandiller bizim kültürümüzde dayanışma ve yakınlaşma duygusunu arttıran manevi günlerdir. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde Türk Milleti olarak daha dikkatli olup, evlerimizde kalmalı, kandil kutlamasını telefonla arayarak yapmalıyız. Duyarlı davranarak aldığımız her önlem bizi ve çevremizi koruyacaktır. Bu güzel gecede virüs nedeniyle gecesini gündüzüne katıp büyük bir mücadele veren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, devlet görevlilerimiz ve ülkemizin kalkınması için işe gitmek durumunda kalan özel sektördeki işçi kardeşlerimizi de dualarımızda eksik etmeyelim. Sevgili Peygamberimizin, Allah’ın huzuruna yükseldiği bu günde tüm Türk İslam Aleminin mübarek Miraç Kandilini kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler getirmesini diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:10
İkindi
16:35
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Selin Eczanesi
Tepebasi
Yeni Eczanesi
Odunpazari
Ezgim Eczanesi
Tepebasi
Asil Eczanesi
Odunpazari
Eğitim Eczanesi
Odunpazari
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir’de Feci İş Kazası

Eskişehir’de Feci İş Kazası

(özel Haber) Uyuşturucuyla Mücadele İçin Destek Bulamıyorlar

(özel Haber) Uyuşturucuyla Mücadele İçin Destek Bulamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.