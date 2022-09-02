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"Çiftlik Bank" davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

02.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, haklarında açılan 4 ayrı dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde sırayla görülen 4 duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile bir kısım müştekiler ve sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, şirketlerin el konulduğu zaman ve şu anki borç alacak durumu ile menkul varlığının incelenmesi için istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Duruşmada söz alan Mehmet Aydın, şirketinde 200 kişiye iş imkanı sağladığını, yanında çalışan işçisinden yönetim kurulu başkanına kadar yasa dışı bir iş yapmamaları için talimat verdiğini söyledi.

Şirketin üzerinde kayıtlı bulunan 70 aracın satılarak mağdurların ana para zararının karşılanmasını mahkemeden isteyen Aydın, "Huzurunuzda bulunan basın mensuplarının etkisi ile değil, adaletli karar vererek tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Fatih Aydın ise kendisinin şirket yöneticisi olmadığını, hazırlanan raporların lehine olduğunu, dinlenen sanık beyanlarında da yönetici olmadığının açıkça söylediğini hatırlatarak tahliyesini istedi.

Duruşmaya katılan müşteki L.İ, şikayetçi olduğunu dile getirerek, 25 bin lira gibi bir zararının bulunduğunu, ilk para yatıranlar arasında yer aldığını, bir kısmını geri aldığını ve geri aldığı kısmı tekrardan sisteme yatırdığını ifade etti.

Müşteki E.B. de sistem kapanmadan önceki kasım ayında 4 bin 400 lira yatırdığını, televizyonda yer alan yayınlardan etkilendiğini dile getirdi.

Tutuklu olduğu için duruşmaya SEGBİS ile katılan müşteki N.B, sisteme yatırdığı 20 bin liranın 6 bin lirasını geri aldığını ifade ederek, "Paramı öderlerse uzlaşırım. İsterseniz bugün çıkartın, benim için sorun yok." dedi.

Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske, müvekkilinin daha fazla mağdur edilmeden tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine hükmeden mahkeme, sanık Fatih Aydın'a müdafi atanması için baroya müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

- Olay

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

- Fatih Aydın Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmişti

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, geçen yıl temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilmiş, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

- 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 4 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank dava tosuncuk

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