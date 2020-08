Çiftlik Caddesinde asfalt sevinci

“Malatya’nın hemen her köşesinde, her noktasındayız”

Çiftlik Caddesinde devam eden çalışmaları AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte yerinde incelediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı personellerimizin buradaki çalışmalarını takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. Hakikaten Çiftlik Caddesinin zemini oldukça kötü durumdaydı ve burada ikamet eden vatandaşlarımız da bundan muzdarip olmuş durumdaydılar. Bu nedenle bu cadde ile ilgili planlamalar doğrultusunda yolun biran önce standartlara uygun bir hale getirilmesi için ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdim. Çok kısa bir zaman içerisinde de başlanıp bitirme aşamasına getirildi. Müştemilatları ile birlikte toplamda 5 kilometrelik bir alan içerisinde çalışma yapılacak. Şu anda 2 kilometrelik kısımda çalışmalar bitmiş diğer kısımlarda çalışmalarımız devam etmektedir.

Dikkat ederseniz, Malatya’nın hemen her köşesinde, her noktasında Büyükşehir Belediyemizin bir çalışmasını görüyoruz. Dün Pütürge’deydik, bugün buradayız. Bütün ilçelerimizde, bütün mahallelerimizde büyük bir hizmet hamlesi başlattık. Bu çalışmalarımız gerek alt yapı, gerekse üst yapı çalışmaları olarak devam edecektir. Çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.