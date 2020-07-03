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Çiftlik evinde 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.07.2020 21:57 | Son Güncelleme

Çiftlik evinde 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişilerin tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddia edilen 2’si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ve bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Müştekilerin, hakkındaki "Kanını insanlara içiriyor, kendisi için 'Hz. Süleyman'ın kızıyım, dünyanın aradığı özel kan bende' diyordu" iddialarını reddeden tutuklu sanık Sibel G, (50) tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

- Olay

Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Sibel G. hakkında geçen yıl ağustos ayında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde olduğu tespit edilen Sibel G, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Sibel G'ye yardımcı oldukları öne sürülen 3 kişiden, oğlu Sadık Hamza G. de tutuklanmış, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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