Çiğ köfteye fındık dopingi! Müşteriler bu tadı çok sevdi

Aslen Adıyamanlı olan Yunus ve Enver Demiral isimli kardeşler, 2008 yılında Ordu’ya yerleşerek, çiğ köfte üzerine ilk bayilerini açtı. Bir süre sonra büyüyerek bayilik veren kardeşler, Türkiye’de 40 farklı ilde 500 şubeye kadar ulaştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli lezzetlerinden biri olan çiğ köftenin içerisine fındık da ekleyerek farklı bir lezzet sunan kardeşler, insanların bu tadı sevdiklerini ifade etti.

'FINDIKLI ÇİĞ KÖFTEYİ İNSANLAR BENİMSEDİ'

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Demiral, çiğ köftenin içerine konulan öğütülmüş fındığın müşteriler tarafından da beğenildiğini ifade etti. Demiral, “Çiğ köfteyi fındıkla buluşturduk. İlk başlarda biraz tereddütlümüz vardı ancak çiğ köfte ile fındık birleşince müşterilerimiz tarafından da benimsendi. Çiğ köfte 4 bin yıllık geçmişi olan bir yiyecektir. Hz. İbrahim döneminde ortaya çıkan bir yemek olup, bu zamana kadar Türk mutfağının da baş tacıdır. Biz bu fikirle hem katma değeri hem de farklı bir lezzet arayışı içerisine girip, nasıl daha güzel yapabiliriz? Fikrini düşündük. Karadeniz’de olmamızın verdiği düşünce ile buradaki meşhur olan fındığı çiğ köfte ile buluşturduk. Müşterilerden ve bayilerimiz ile yapılan görüşmede olumlu dönüşlerin geri geldiğini anladık” dedi.