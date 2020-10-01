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Çiğ köfteye fındık dopingi! Müşteriler bu tadı çok sevdi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ordu’da üretim tesisleri olan ve 40 ilde bayisi bulunan Adıyamanlı kardeşler, kentin fındığını çiğ köfte ile buluşturarak, farklı bir lezzet oluşturdu.

Çiğ köfteye fındık dopingi! Müşteriler bu tadı çok sevdi

Aslen Adıyamanlı olan Yunus ve Enver Demiral isimli kardeşler, 2008 yılında Ordu’ya yerleşerek, çiğ köfte üzerine ilk bayilerini açtı. Bir süre sonra büyüyerek bayilik veren kardeşler, Türkiye’de 40 farklı ilde 500 şubeye kadar ulaştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli lezzetlerinden biri olan çiğ köftenin içerisine fındık da ekleyerek farklı bir lezzet sunan kardeşler, insanların bu tadı sevdiklerini ifade etti.

'FINDIKLI ÇİĞ KÖFTEYİ İNSANLAR BENİMSEDİ'

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Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Demiral, çiğ köftenin içerine konulan öğütülmüş fındığın müşteriler tarafından da beğenildiğini ifade etti. Demiral, “Çiğ köfteyi fındıkla buluşturduk. İlk başlarda biraz tereddütlümüz vardı ancak çiğ köfte ile fındık birleşince müşterilerimiz tarafından da benimsendi. Çiğ köfte 4 bin yıllık geçmişi olan bir yiyecektir. Hz. İbrahim döneminde ortaya çıkan bir yemek olup, bu zamana kadar Türk mutfağının da baş tacıdır. Biz bu fikirle hem katma değeri hem de farklı bir lezzet arayışı içerisine girip, nasıl daha güzel yapabiliriz? Fikrini düşündük. Karadeniz’de olmamızın verdiği düşünce ile buradaki meşhur olan fındığı çiğ köfte ile buluşturduk. Müşterilerden ve bayilerimiz ile yapılan görüşmede olumlu dönüşlerin geri geldiğini anladık” dedi.

'ÇİKOLATADA KULLANILAN FINDIĞI ÇİĞ KÖFTEDE KULLANMAK İSTEDİK'

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Ana malzemesi bulgur olan çiğ köfte ile genellikle çikolata üretiminde kullanılan iç fındığın farklı bir lezzet oluşturduğunu ifade eden Demiral, “Fındığı makinede öğütüp un haline getiriyoruz. Sonrasında ise çıkmaya yakın olan köftenin üzerine serpiyoruz. Bir nevi sos anlamına gelmiş oluyor ve baharat gibi güzel bir tat veriyor. Genellikle Ordu’da herkes çikolatanın ham maddesinin fındık olduğunu bilirler. Çikolatanın içine konulan fındık neden çiğ köftede olmasın? Diyerek bunu denedik” diye konuştu.

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