YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Çiğ mi yoksa pişirerek mi? Çoğunlukla çiğ tüketiyoruz ama meğer piştiğinde ortaya çıkıyormuş

Çiğ mi yoksa pişirerek mi? Çoğunlukla çiğ tüketiyoruz ama meğer piştiğinde ortaya çıkıyormuş

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 07:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çiğ mi yoksa pişirerek mi? Çoğunlukla çiğ tüketiyoruz ama meğer piştiğinde ortaya çıkıyormuş

Domatesleri çiğ yediğimizde ve onlarla salata yaptığımızda daha faydalı olduğunu düşünmeye alıştık. Bu doğru olsa da, pişirildiklerinde mideniz için aslında daha iyi bir seçim olduğu ortaya çıktı. Hazırlanma şekillerine bağlı olarak değişen faydaları ile sizi şaşırtabilecek daha birçok sıradan yiyecek var.

Hangi ürünlerin zamanla veya piştikten sonra bile daha yararlı hale gelebileceğini merak ettik ve öğrendiklerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz.

MUZ

Uzmanlar, diyabet hastasıysanız olgunlaşmamış muzları yemenin daha iyi olduğunu söylüyor. Bir muz olgunlaştığında, nişasta şeker hastalığında kontrol etmeniz gereken şekere dönüşmeye başlar.

MANTAR

Mantarlar pişirildikten sonra B vitamini kaybedebilse de, ısıya çarptıktan sonra kazandıkları bazı büyük faydalar vardır.

İkincisi, yemek pişirmek, modern dünyada vücudumuzun çok ihtiyaç duyduğu mantarlardaki antioksidanların sayısını arttırır. Bu sebzeyi yemeyi seviyorsanız, haşlamak veya kızartmak yerine ızgara veya mikrodalgada pişirmeniz önerilir. Bu durumda, daha değerli sağlık yararlarına sahiptirler.

DOMATES

Çiğ domates yemeye alıştık. Evet, C vitamini içerirler, ancak uzmanlar pişirildiklerinde çok daha yüksek likopen seviyelerine sahip olduklarını söylüyorlar. Bu, C vitamininden daha güçlü bir antioksidan olabilir.Ayrıca, domates pişirmek lifleri yumuşatabilir, böylece sindirimi daha kolay hale gelir.

HAVUÇ

Bu biraz şaşırtıcı ama beta karotenleri sayesinde bizim için çok iyi olan havuçlar, pişirildiğinde daha yüksek besin seviyelerine sahip oluyor. Bu sebze pişirilmeyi sever. Pişirme, havuçta daha fazla kullanılabilir beta-karoten oluşturabilir.

Havuçları kabuklarını soymadan pişirmek daha iyidir, böylece genel antioksidan gücünü üçe katlayabilir.

PEYNİR

Peynir mükemmel bir protein kaynağıdır, ancak her türün farklı ek faydaları olabilir. Örneğin, mozzarella, sodyum ve kalori bakımından diğer peynirlerin çoğundan daha düşüktür. Ayrıca probiyotik görevi gören bakteriler içerir, böylece bağırsak sağlığını ve bağışıklık sisteminizi iyileştirebilir.

Aynı zamanda, küflü peynir diğer peynirlerin çoğundan daha fazla kalsiyuma sahiptir, ancak bazı insanlar için çok tuzlu olabilir.

EKMEK

Kızarmış ekmeğin daha düşük glisemik indekse sahip olduğu bulundu. Bu indeksin kan şekeri düzeyiniz üzerinde etkisi vardır, bu nedenle şeker hastaları için daha iyi bir seçenek olabilir.

Ekşi maya ekmeği, diğer ekmek türlerine göre daha yüksek düzeyde antioksidan ve folat içerir. Ayrıca fitat seviyelerinin daha düşük olması vücudunuzun besinleri daha kolay emmesini sağlar.

PANCAR

Bir çalışma, her gün 250 mililitre pancar suyu içmenin yüksek tansiyonu olan 68 kişi üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuç olarak, araştırmacılar kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü buldular. Öte yandan haşlanmış pancarın sindirimi daha kolay olabilir çünkü sert lifleri haşlanmış patateslerde olduğu gibi parçalanır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Öksürüğü şıp diye kesiyor, boğaz ağrısını yok ediyorÖksürüğü şıp diye kesiyor, boğaz ağrısını yok ediyor
Cheesecake tadında kurabiye için şef olmanıza gerek yok! Cheesecake tadında kurabiye için şef olmanıza gerek yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Sorun olmaktan çıktı! Saniyeler içinde yok ediyor

Sorun olmaktan çıktı! Saniyeler içinde yok ediyor

Hem adıyla hem de tadıyla havalı! Çıtır hamuru ve...

Hem adıyla hem de tadıyla havalı! Çıtır hamuru ve...

Faydalı diye kaşık kaşık yemeyin! Sağlığı tehlikeye atıyor

Faydalı diye kaşık kaşık yemeyin! Sağlığı tehlikeye atıyor

Son zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyin

Son zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyin

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Faydalı diye kaşık kaşık yemeyin! Sağlığı tehlikeye atıyor

Faydalı diye kaşık kaşık yemeyin! Sağlığı tehlikeye atıyor

Sorun olmaktan çıktı bilenler bilmeyenlere anlatsın! Buzdolabındaki küfü anında yok ediyor

Sorun olmaktan çıktı! Saniyeler içinde yok ediyor

Şifalı boğaz pastili tarifi! Öksürüğü anında kesiyor, boğaz ağrısı derdinden kurtarıyor

Öksürüğü şıp diye kesiyor, boğaz ağrısını yok ediyor

Doğurganlığa da katkı sağlıyor, sindirime de! Narın bilinmeyen faydası!

Doğurganlığa da katkı sağlıyor, cinselliğe de

Değerine değer kattılar! Künefe 24 ayar altınla kaplandı

Değerine değer kattılar! Künefe 24 ayar altınla kaplandı

Bu 6 gıdayı asla buzdolabına koymayın! Meğer 2 günde zehir saçıyormuş

Bilmeden hepimiz yapıyoruz! Meğer 2 günde zehir saçıyormuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.