Çiğ mi yoksa pişirerek mi? Çoğunlukla çiğ tüketiyoruz ama meğer piştiğinde ortaya çıkıyormuş

Çiğ domates yemeye alıştık. Evet, C vitamini içerirler, ancak uzmanlar pişirildiklerinde çok daha yüksek likopen seviyelerine sahip olduklarını söylüyorlar. Bu, C vitamininden daha güçlü bir antioksidan olabilir.Ayrıca, domates pişirmek lifleri yumuşatabilir, böylece sindirimi daha kolay hale gelir.

İkincisi, yemek pişirmek, modern dünyada vücudumuzun çok ihtiyaç duyduğu mantarlardaki antioksidanların sayısını arttırır. Bu sebzeyi yemeyi seviyorsanız, haşlamak veya kızartmak yerine ızgara veya mikrodalgada pişirmeniz önerilir. Bu durumda, daha değerli sağlık yararlarına sahiptirler.

Uzmanlar, diyabet hastasıysanız olgunlaşmamış muzları yemenin daha iyi olduğunu söylüyor. Bir muz olgunlaştığında, nişasta şeker hastalığında kontrol etmeniz gereken şekere dönüşmeye başlar.

Hangi ürünlerin zamanla veya piştikten sonra bile daha yararlı hale gelebileceğini merak ettik ve öğrendiklerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz.

HAVUÇ

Bu biraz şaşırtıcı ama beta karotenleri sayesinde bizim için çok iyi olan havuçlar, pişirildiğinde daha yüksek besin seviyelerine sahip oluyor. Bu sebze pişirilmeyi sever. Pişirme, havuçta daha fazla kullanılabilir beta-karoten oluşturabilir.

Havuçları kabuklarını soymadan pişirmek daha iyidir, böylece genel antioksidan gücünü üçe katlayabilir.

PEYNİR

Peynir mükemmel bir protein kaynağıdır, ancak her türün farklı ek faydaları olabilir. Örneğin, mozzarella, sodyum ve kalori bakımından diğer peynirlerin çoğundan daha düşüktür. Ayrıca probiyotik görevi gören bakteriler içerir, böylece bağırsak sağlığını ve bağışıklık sisteminizi iyileştirebilir.

Aynı zamanda, küflü peynir diğer peynirlerin çoğundan daha fazla kalsiyuma sahiptir, ancak bazı insanlar için çok tuzlu olabilir.

EKMEK

Kızarmış ekmeğin daha düşük glisemik indekse sahip olduğu bulundu. Bu indeksin kan şekeri düzeyiniz üzerinde etkisi vardır, bu nedenle şeker hastaları için daha iyi bir seçenek olabilir.

Ekşi maya ekmeği, diğer ekmek türlerine göre daha yüksek düzeyde antioksidan ve folat içerir. Ayrıca fitat seviyelerinin daha düşük olması vücudunuzun besinleri daha kolay emmesini sağlar.

PANCAR

Bir çalışma, her gün 250 mililitre pancar suyu içmenin yüksek tansiyonu olan 68 kişi üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuç olarak, araştırmacılar kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü buldular. Öte yandan haşlanmış pancarın sindirimi daha kolay olabilir çünkü sert lifleri haşlanmış patateslerde olduğu gibi parçalanır.



