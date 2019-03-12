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Çiğ pirinç yutma hareketi: Her gün bir adet yutarak bakın nasıl zayıflıyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere oldukça enteresan bir yöntemden bahsedeceğiz. Her gün bir adet çiğ pirinç yutarak iştahınızı kontrol altına alabilir ve hatta tatlı isteğinizi tamamen sonlandırabilirsiniz. İşte zayıflamak isteyenlerin yeni favorisi çiğ pirinç yutma hareketi.

Çiğ pirinç yutma hareketi: Her gün bir adet yutarak bakın nasıl zayıflıyorlar

Bahara merhaba dediğimiz şu günlerde fazla kiloların yazın başına bela olmasını istemeyenler diyetlere başladı bile. Siz de birkaç kilo fazlalığınızdan kurtulmak istiyorsanız bahsedeceğimiz pirinç küründen faydalanabilirsiniz, elbette öncesinde uzmana danışma şartı ile :)

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Sabahları pirinç yutarak güne başladığınızda iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ancak sadece pirinç yutup, yüksek kalorili beslenmeye devam etmek size kilo verdirmeyecektir. Pirinç yuttuğunuz sürece yediklerinizi de bir nebze kontrol altına almalısınız k, kilo vermeniz hızlansın.

Pirinç kürü, sayılı bir şekilde yapılmalıdır, yani ilk gğn 1 adet pirinç yutulmalıdır. Sabahları aç karna 1 adet pirinç yutarak güne başlayıp ertesi günlerde ise birer birer miktarı artırarak 30 gün bu şekilde devam edilmelidir. 30 günün sonunda geriye doğru gitmelisiniz, yani her gün birer birer azaltarak... Totalde 60 gün süren pirinç yutma hareketini gerçekleştirirken, pirinci bir bardak ılık su ile yutmalı, üzerine bir bardak daha ılık su içilmesi gerekmektedir.

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Bu aşamada sıkı bir diyete ihtiyaç olmasa da porsiyonlara dikkat edilmeli. Pirinç yutma hareketini uygulayanlar bu aşamada iştahlarının azaldığını belirtiyor. Verilen kilo miktarı kişiden kişiye değişse de 2 ayda 8-14 kilo verenlerin olduğu biliniyor.

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