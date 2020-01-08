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  4. Çığ tehlikesi olan bölgeye ulaşım izni verilmiyor

Çığ tehlikesi olan bölgeye ulaşım izni verilmiyor

MALATYA HABERLERİ  | 08.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Malatya’da zaman zaman etkili olan kar yağışından dolayı yollar kapanırken, hasta olan vatandaşlar ise açılan yollar sonrasında hastaneye ulaştırılıyor.

Malatya’da zaman zaman etkili olan kar yağışından dolayı yollar kapanırken, hasta olan vatandaşlar ise açılan yollar sonrasında hastaneye ulaştırılıyor. Yeşilyurt ilçesi Porga kırsal Mahallesi grup yolunda çığ tehlikesine karşın araçların gidiş ve gelişlerine izin verilmiyor.
Son 48 saatte kapanan 100 mahalle yolunu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, kapalı durumdaki 61 mahalle yolunu ulaşıma açmak içinse çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi bulduğu, çığ tehlikesi olan noktalarda ulaşımın kontrollü yapıldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri son 24 saatte merkez ilçe Yeşilyurt Bürücek Mevkiinde düşen 3 çığ olayına müdahale ettiler. Gece 3 noktada yaşanan çığ düşmesine fırtına ve tipiye rağmen müdahale eden ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor. Porga kırsal mahallesi grup yolunda çığ tehlikesine karşın araçların gidiş ve gelişlerine izin verilmiyor.
Hasta ve yolda kalanlara da yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, her çağrıya anında müdahale etti. Porga grup yolu üzerinde bulunan Ortaköy Mahallesinin Muhtarı Mahmut Kocaman’ın yüksek ateş ve gribal enfeksiyon rahatsızlığı çağrısına anında müdahale eden ekipler, 67 yaşındaki Muhtarın imdadına sağlık ekiplerinin yetişmesini sağladı.
Hekimhan’ın Çulhalı Mahallesi’nde yaşayan KOAH hastası yaşlı kadının imdadına da Büyükşehir Belediyesi yetişti. Sağlık ekiplerine teslim edilen hastanın ilçe hastanesine sevki sorunsuz bir şekilde yapıldı.
Pütürge merkezde yaşayan 16 yaşındaki Orhan Akdağ’ın yaralanması sonucunda zamana karşı mücadele veren karla mücadele ekipleri, hastanın Malatya’daki Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirilmesini sağladılar.
Hekimhan ilçesi Taşoluk Mahallesi’nde cenaze evine gitmek için yola çıkan ve yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına da Büyükşehir Belediyesi yetişti. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan vatandaşların gidecekleri mahalleye ulaşımları sağlandı. Akçadağ Tataruşağı Mahallesi’nde cenaze defin işlemine yardımcı olan ekipler, mezarlık yolunu ulaşıma açarak defin işleminin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağladılar.
Yine Akçadağ ilçesi Çevirme Mahallesi’nde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlarda kaldıkları yerden kurtarılarak, geri dönüşleri sağlandı.

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