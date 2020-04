Çiğli Atatürk Mahallesinde köşe bucak temizlik

Çiğli Belediyesi tarafından, “Temiz Çevre, Temiz Kent; Gülümseyen Çiğli” sloganıyla her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü temizlik ekipleriyle birlikte bu kez Atatürk Mahallesini pırıl pırıl yaptı.

Çiğli Belediyesi tarafından her pazartesi bir mahallede yapılan kapsamlı temizlik çalışması aksamadan devam ediyor. Mahalle halkı, muhtarlar ve temizlik ekiplerine her pazartesi eşlik eden Başkan Utku Gümrükçü, “Hep birlikte temizlersek, kentimize sahip çıkarız” diyerek temizlik çalışmasını bu hafta Atatürk Mahallesinde gerçekleştirdi.

Mahallede sabah temizliği

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda maskesini ve eldivenlerini de takan Başkan Gümrükçü, sabahın erken saatlerinde Atatürk Mahallesi Muhtarı Veli Aba, meclis üyeleri ve personellerle birlikte mahallenin cadde, sokak, yeşil alan ve boş alanlarında detaylı temizlik gerçekleştirdi. Temizlik çalışmaları kapsamında ekipler çöpleri topladı, molozlar araçlara yüklendi, kosa ve ot biçme çalışmaları yapıldı, temizlik araçları da sokakları yıkayarak süpürdü.