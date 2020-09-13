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Çiğli Belediyesi sokak sakinlerini unutmadı

İZMİR HABERLERİ  | 13.09.2020 10:35 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi, “1 Kap Mama 1 Kap Su” sloganı ile ilçe genelinde bir haftada mama ve suyun bir arada bulunduğu tek kullanımlık binlerce kedi maması ve su paketi dağıtımı yaptı.Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü göreve geldiği günden bu yana “Aynı gökyüzünü paylaşan canlılarız” anlayışıyla Çiğli’nin sokak sakinleri olan kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çiğli Belediyesi, “1 Kap Mama 1 Kap Su” sloganı ile ilçe genelinde bir haftada mama ve suyun bir arada bulunduğu tek kullanımlık binlerce kedi maması ve su paketi dağıtımı yaptı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü göreve geldiği günden bu yana “Aynı gökyüzünü paylaşan canlılarız” anlayışıyla Çiğli’nin sokak sakinleri olan kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla Çiğli’de yaşayan sokak sakinlerinin sağlık ve beslenme ihtiyacıyla düzenli olarak ilgilenen Çiğli Belediyesi, “1 Kap Mama 1 Kap Su” sloganı ile ilçe genelinde bir haftada mama ve suyun bir arada bulunduğu tek kullanımlık binlerce kedi maması ve su paketi dağıtımı yaptı.
Zorlu pandemi sürecinde Çiğli sokaklarında yaşayan kedi ve köpeklerin beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını ihmal etmeden karşılayan Çiğli Belediyesi, son olarak Hayvan Hakları Meclisi ile ortak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 26 mahallede kedi maması ve su dağıtımı yaptı. Belediye ekipleri ve gönüllüler kedilerin bulunduğu cadde, sokak ve parklarda 8 bin 750 paket kedi maması ve su dağıttı.
Sokak sakinlerinin Çiğli Belediyesi olarak kendi güvencelerinde olduğunu ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Pandemi süreci de dahil olmak üzere sokaklarda yaşayan can dostlarımızın beslenme ve bakım ihtiyaçlarını ihmal etmeden karşılamaya özen gösterdik. Son olarak da 26 mahallemizde hazır tek kullanımlık paketlerde kedi maması ve su dağıtımı yaptık. Bu paketlerde besleme yapmamız çevre kirliliğinin olmamasına ve hijyenik koşulların korunmasına yardımcı oluyor. Rahatsızlığı olan kedi ve köpeklerimizi veteriner hekimlerimiz tedavi etti ve etmeye devam edecek. Şehirleşme ile birlikte doğal yaşam alanları ellerinden alınan can dostlarımızın sağlığı, beslenmesi ve bakımı bir halk sağlığı çalışmasıdır. Sokak sakinlerimizin aç, hasta ve bakımsız kalması kabul edilemez. Kentimizde yaşayan her canlının mutluluğu için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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