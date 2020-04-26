Çiğli Belediyesinden dijital kitap

Korona virüsü tedbirleri kapsamında birçok önlem alan Çiğli Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalışırken, dijital kitap projesini de hayata geçirdi.

Korona virüsü salgınına karşı ilk günden itibaren adeta seferberlik ilan eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Çiğli Belediyesi, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve çocuklar için uzun süredir çalışmasını yaptığı dijital kitap projesini faaliyete geçirdi.

Gümrükçü, kitap seslendirdi

Çiğli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında belirlenen kitaplar, seslendirilerek dijital kitap haline getirildi. Kitapların, mini mp3 çalarlar ile evlere teslim edileceği ifade edildi. Mp3 çalar içinde yer alan dijital kitapların ise haftalık olarak değiştirilerek yenileri yüklenecek. Belediye tiyatrosunda görevli personeller tarafından özel olarak seslendirilen kitaplar, Çiğli Belediyesi dijital kütüphanesi arşivinde yer alacak. Başkan Gümrükçü ayrıca projeye bir kitabı seslendirerek destek verdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye’de görülmesiyle kentte tedbirleri hızla aldıklarını ve bu süreçte belediyecilik hizmetlerinde aksama olmamasına gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Gümrükçü, "60 yaş ve üzeri vatandaşlarınnla günlük alışveriş ve ihtiyaçları belediyemiz ekipleri tarafından karşılanıyor. Risk grubunda sayılan yaş almış ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar sıcak çorbalarını ulaştırıyoruz. Bizler bu süreçte görevimizi yaparken vatandaşlarımızdan da evde kalmalarını talep ediyoruz. Bu çağrıyı yaparken ilk günden önem verdiğimiz konu evde kalmayı mümkün kılacak çalışmalar yapmaktı. Yaş almış büyüklerimiz için düşündüğümüz bu proje beni çok heyecandırmıştı. Sonra gelen talepler üzerine minik yavrularımız için de masal ve hikâye kitaplarını dâhil etmiş olduk. Bu sayede salgın dolayısı ile evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza seslendirdiğimiz kitaplarla katkı sunmuş olacağız. Çiğli’de hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Biz belediye olarak bilim ve teknolojinin bize sunduğu imkânları kullanarak tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Geçen yıl martın sonu bahar demiştik şimdi de sabrın sonu bahar diyoruz" dedi.

