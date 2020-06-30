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Çiğli Belediyesinin sosyal tesislerine Turuncu Çember Sertifikası

İZMİR HABERLERİ  | 30.06.2020 16:53 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesinin sosyal tesisleri, İzmir Turizm Hijyen Kurulunun hijyen ve sağlık açısından yaptığı ilk denetimden tam not alarak Turuncu Çember Sertifikasını almaya hak kazandı.Çiğli Belediyesi, korona virüsüne karşı yeni normalleşme ile birlikte belediyeye ait tesislerin daha hijyenik ve güvenilir koşullarda hizmet vermesi için üst düzey tedbirler aldı.

Çiğli Belediyesinin sosyal tesisleri, İzmir Turizm Hijyen Kurulunun hijyen ve sağlık açısından yaptığı ilk denetimden tam not alarak Turuncu Çember Sertifikasını almaya hak kazandı.
Çiğli Belediyesi, korona virüsüne karşı yeni normalleşme ile birlikte belediyeye ait tesislerin daha hijyenik ve güvenilir koşullarda hizmet vermesi için üst düzey tedbirler aldı. QR kodlu menü sistemini ilk uygulayan Çiğli Belediyesinin sosyal tesisleri olan Akvaryum Kafe ve Pelikan Kafe, İzmir Turizm Hijyen Kurulu tarafından verilen Turuncu Çember Sertifikasını ilk denetimde almaya hak kazanan hijyenik işletmeler oldu.
İzmir Turizm Hijyen Kurul üyeleri işletmelere yaptığı denetimlerde; masalar arası sosyal mesafe, personelin Covid 19 eğitimi, uyarı levhaları, WC temizliği ve el yıkama bilgilendirme yazıları, atık maske ile eldiven kutusu, yiyecek ve mutfak malzemelerin saklama koşullarını kontrol etti. 52 kriterin yer aldığı Turuncu Çember Sertifikası için işletmeler tam not aldı ve tesislere sertifikalar aynı gün teslim edildi.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, salgın döneminde genel halk sağlığına yönelik hizmetleri artırdıklarını belirterek, aynı özeni belediyeye ait sosyal tesislerde de gösterdiklerini söyledi. QR kodlu menü sistemini ilk kullanan belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:
"Halkımızın sağlığı için ilk günden itibaren ilçemizde gerekli önlemleri aldık. Bu özeni kendi tesislerimizde de gösterdik. Yeni normal düzende QR kodlu menü, genel hijyen, sosyal mesafe ve gerekli diğer tüm tedbirleri tesislerimizde uyguluyoruz. Çiğlili hemşehrilerimiz güvenle belediye tesislerimize gelebilirler. Biz onlar için her türlü önlemi aldık."

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