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Çiğli Tramvayı’nın ihalesi yapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 05.11.2020 16:16 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığının düzenlediği Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığının düzenlediği Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi gerçekleştirildi. Ön yeterlilik alan 17 firmadan 6’sı teklif verdi. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmelerin ardından kazanan firma açıklanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Çiğli Tramvayı ihalesi, 8 firmanın katılımıyla düzenlendi. İZSU Genel Müdürlüğü ihale salonunda gerçekleştirilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden canlı yayınlanan ihalede, altı firma teklif verdi. İki firma ise teşekkür mektubu sundu. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmelerin ardından 20 gün içinde kazanan firma açıklanacak. 10 günlük itiraz süresi içinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda kazanan firma ile sözleşme imzalanacak.

İki yılda hazır olacak
Çiğli Tramvay hattı inşa çalışmalarının yılbaşından önce başlaması iki yılda tamamlanması öngörülüyor. Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyondan oluşacak. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak.

Köprü, yaya ve bisiklet yolları
Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Yeni hat; İZBAN Çiğli İstasyonu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayii, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek.

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