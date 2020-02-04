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Çiğli’de üst yapı atağı

İZMİR HABERLERİ  | 04.02.2020 10:38 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında yol, parke taş, tretuvar kaplama ve istinat duvarı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Çiğli Belediyesi tarafından ilçenin daha yaşanılabilir bir kent haline getirilebilmesi amacıyla başlatılan üst yapı çalışmaları hız kazandı.

Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı üstyapı çalışmaları kapsamında yol, parke taş, tretuvar kaplama ve istinat duvarı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Çiğli Belediyesi tarafından ilçenin daha yaşanılabilir bir kent haline getirilebilmesi amacıyla başlatılan üst yapı çalışmaları hız kazandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar Atatürk, Balatçık, Sasalı ve Uğur Mumcu Mahallelerinde eş zamanlı olarak devam ediyor. Üst yapı atağı kapsamında başlatılan Atatürk Mahallesi 8809/17, 8809/20, 8809/23 ve 8809/25 sokaklarda parke taş ve tretuvar kaplama, Balatçık Mahallesi 8788/12, 8788/13, 8788/14 ve 8903 sokakta yol çalışması ve çevre düzenlemesi, Uğur Mumcu Mahallesi 8790/6 sokakta heyelan tehlikesine karşı 120 metre uzunlukta 4 metre yükseklikte istinat duvarı, Sasalı Mahallesi 161, 167 ve 169 sokakta parke taş ve tretuvar kaplama çalışmaları da tamamlandı.
“Kaliteli yaşam alanları oluşturacağız”
Belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz birçok mahallede çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yol yapımı, parke taş, tretuvar kaplama, istinat duvarı ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Çalışmalarımızın devam ettiği mahallelerimizde bu hizmetlerimizin yanı sıra eksik görülen üst yapı konularına da kısa sürede çözüm üretiyoruz. En küçüğünden en büyüğüne Çiğlili vatandaşlarımıza güvenli ve kullanışlı yaşam alanları sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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