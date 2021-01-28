Cihanbeyli’de bu ameliyat ilk kez yapıldı

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Devlet Hastanesinde ilk kez düzenlenen ameliyatla bir hastanın doğuştan gelen ayak eğriliği düzeltildi.

Cihanbeyli Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğine çocuk felci hastalığına bağlı 57 yıldır ayağında eğrilik şikayetiyle başvuran kadın hasta, Op. Dr. Mustafa Fatih Daşcı tarafından muayene edilerek ameliyatı planlandı. Daha önce hastanede hiç yapılmayan "Triple (Üçlü) Artrodez" operasyonu ile hastanın sağ ayağındaki eğrilik düzeltildi. Başarılı geçen ameliyatla hastanın şikayetlerinin giderildiği, daha yüksek yaşam standartına kavuşmasının amaçlandığı bildirildi.

