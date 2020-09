Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, "Türkiye’nin gururu okullara iftira edilmesine izin vermeyeceğiz"

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler’in katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip okulu mezunları ile ilgili olarak yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Türkiye’nin gururu okulları ve mezunlarını kötülemesine, haksızlık ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, "vicdana ve insafa sığmayan bir genelleştirme yaparak haddini aşan, iftira ve hakaret içeren ithamları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuk devletinde hesap sorma yolu olan şikayet hakkı kullanılmış olup ve hukuki sürecin başlaması adına dilekçeler verilmiştir" ifadesinde bulundu.

Konaç, "Tüm kamuoyu önünde altını çizerek ifade etmek isteriz ki; Kimsenin, halkın gönlünden kopan sevgisi ile yapılmış ve sahiplenilmiş, Türkiye’nin gururu okulları ve mezunlarını kötülemesine, haksızlık ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz”

Elbette her kurumun içinden iyiler ve kötüler çıkabilir. Bunun bilincindeyiz. Makul her eleştirinin eğitimdeki eksiklerin giderilmesi anlamında katkı sağlayacak bir değer olduğuna inanıyoruz. Ancak ifade ediliş şekli gereği E.Mütercimler’in bir genelleme yaparak bu okullardan “ Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız çıkıyor” ifadelerini kullanması, eleştirinin çok ötesinde bir yaklaşımla ağır hakaret içeren sözleri ile suç işlediği kanaatindeyiz" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Erol Mütercimler’in tahkir edici, aşağılayıcı sözlerinin bu okul mezunlarına karşı kin ve düşmanlık oluşturan ifadelerinin asla kabul edilemeyeceğini ve bu söylemin tüm İmam Hatiplileri itham altında bıraktığını düşünüyoruz. Kötü bir örnekten hareketle bu okulların aşağılanmasına ve milyonlarca mezunun hak etmediği bir bedel ödemesine asla razı olamayız.

Bu beyanlar bir suçtur ve “Halkın bir kesimini alenen aşağılama suçu” şeklinde TCK 216/2. maddede aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama;

Madde 216-(2) “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Erol Mütercimler’in televizyon programında söylemiş olduğu “Sonuca bakın, o İmam Hatip’ten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız.” sözleriyle, ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ve Tevhid-i Tedrisat’a uygun olacak bir şekilde İslam dini temelli eğitim veren İmam Hatip okullarından mezun olan kişileri aşağılamıştır.

Ayrıca TCK Madde 218-(1) ifade edildiği üzere “ Yukarıda ki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır.” hükmü yer almaktadır. Bu suç milyonların izlediği bir programda bir televizyon kanalında işlenmiş ve toplumda negatif bir kanaate neden olmuştur.

Tüm izah ettiğimiz gerekçelerle hak arama özgürlüğü ve suç işleyenlerin yargı önünde hesap vermeleri gerektiği düşüncesiyle, Kayseri Cihannüma Derneği gönüllüsü İHL mezunu kişiler olarak 37 ayrı şikayet dilekçesi ile C.Savcılğına suç duyurusunda bulunulmuştur. Erol Mütercimler her ne kadar özür dilemişse de, oluşan kamuoyu infialinin dindirilmesi ve suçun cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Şikayetimizle birlikte artık bu okulların ve mezunların hukukunu korumak artık yargının işidir ve onun vereceği karara saygılıyız."