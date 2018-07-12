Cihat Arslan: İrfancan Eğribayat için Galatasaray'dan teklif gelmedi!

Yeni sezon hazırlıklarını süren Adanaspor'da Teknik Direktör, transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Transfer konusunda yoğun çaba sarf edildiğini dile getiren Arslan, "Transferin bitmesi için görüştüğümüz oyuncular var. En az 4 mevkiye transfer yapacağız. Sol bek, orta saha, kenar ve forvet hattına transfer yapmak istiyoruz. Önemli oyuncularla görüşüyoruz. Bonservis sorunları, yurt dışındaki oyuncularda sıkıntı yaratıyor. Bu oyuncuları da bir kaç gün içerisinde aramıza katmaya çalışıyoruz. Sol bek için Ufuk Budak ve Özgür Özkaya ile görüşme yapıldı ama başka takıma gitme kararı aldılar. Ofoedu bizim de isteyeceğimiz oyuncu ama yabancı oyuncuların sadece kendisine ödenecek para 400-500 bin Euro'dan aşağı olmadığı için sıkıntı yaşanıyor" dedi.

Magaye'nin izninin bitmesine rağmen kampa katılmadığını hatırlatan Cihat Arslan, "Magaye'nin çocuğu oldu, izin verdik. İzin bitti ama kampa gelmedi. Bu konuda profesyonelce davranması lazım. Bunun bir karşılığı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın İrfancan Eğribayat'ı transfer edeceği yönündeki iddialar olduğunu belirten Arslan, şu ana kadar sarı-kırmızı takımdan böyle bir teklif gelmediğini söyledi.

