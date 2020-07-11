Cihat Arslan play-off kararını değerlendirdi

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında çıkan play-off kararını ve 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynayacakları play-off maçlarını değerlendirdi.

Teknik Direktör Cihat Arslan yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonumuz bir karar aldı ve bizde alınan bu karara herkes gibi saygı duyuyoruz. Tabii ki bu kararın yanlış bir karar olduğunu değerlendirmek istiyorum. Bu arada Samsunspor’u, Bandırmaspor’u ve 3. Lig’de yükselen takımları tebrik etmemiz gerekiyor. Play-off takımlarına başarılar dilerken, play-off dışında kalan takımlara da ‘geçmiş olsun’ diyorum. Çünkü onlarda yarışın içinde vardı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarış dışında bırakıldılar. Biz zaten maçların oynanmasını baştan beri istemiştik. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan isteğimiz buydu. Kamuoyunda bazen, Manisa FK maçların oynanmasını istemiyor gibi bir algı oluştu ama tam tersi biz liglerin aynı Süper Lig gibi, TFF 1. Ligdeki gibi oynanmasını talep ettik. Çünkü herkes için daha adaletli bir durum ortaya çıkacaktı. Herkes puan tablosunu oynayarak hak edecekti veya kaybedecekti. Burada federasyon tarafından şampiyonlar belli oldu, federasyon tarafından play-off maçları belli oldu ve federasyon tarafından play-off dışında kalanlar ve küme düşenler belli oldu. Matematiksel olarak bazı formül uygulandı, zorlama formüller uygulandı. Ben bir kere bunun hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyorum. Bize karşı da hakkaniyetli olunmadığını düşünüyorum. Yarışın en önemli takımlarından biri biziz. Hala da öyleyiz. Bu kararlılığımızdan vazgeçmişte değiliz. Nerede oynanırsa oynansın, biz bir üst lige çıkma arzumuzu ve kararlılığımızı devam ettireceğiz. 18 puan fark atan bir takım olarak, matematiksel olarak şampiyonluk şansımızda varken, imkânsız gibi görünse de Federasyonun aldığı kararla biz o hayalimizden de vazgeçiyoruz. 2’nci ve 5’nci eşleşmesinde o zaman statüleri devam ettirseydiniz. Ligi kısalttınız ama play-off’u da kısalttınız. O zaman benim 2’nci olmamla, diğer takımın 5’nci olması arasındaki avantajda yok oldu. Tarafsız sahada iç saha ve dış saha olayı da yok edildi. Tarafsız sahada zorlama bir play-off kararı verildi. Bunun tamamen zorlama olduğuna inanıyorum. İnşallah bu kararı bağımsız almışlardır” ifadelerini kullandı.