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Cihat Arslan: Toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız

12.09.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız" dedi.

Cihat Arslan: Toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız

Kasımpaşa, ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Maçı baştan sıkı tutmak lazım dedim. Bugün öyle oldu. Başlangıçta maçı bıraktık. Mağlup duruma düştükten sonra öyle oldu. 5-6 arkadaşımızın performansı düşük olunca üretkenlikte sıkıntı yaşadık. Kötü giden oyunda kötü oynayan futbolcuları değiştirmek işin kolayıydı. Sonuç almada istediğimiz verim gelmedi. Bize geçmiş olsun. Toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız. Kayserispor’u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli takımda yaşanan gelişmelere değinen Arslan, "Şenol hocamıza geçmiş olsun. Yeni bir arayış var. Hamit daha iyisine layıktır. Başarılar diliyorum. Ünal Karaman isminin görüşülmesi taraftarıyım. Türk futboluna büyük hizmetler veren bir hocamız. Her hoca her sistem tartışılabilir. Şenol hocanın geçmişte yaptığı çok büyük başarılar var. Şimdi gelecek hocamıza başarılar diliyorum. Milli takım hepimizin kutsalıdır" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa
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