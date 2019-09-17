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Çikolatalı kurabiye tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 17.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Kakaosu bol, yumuşacık kakaolu kurabiye damak çatlatan bir lezzet... Eğer ağzınızı tatlandıracak bir tarif arıyorsanız çikolatalı kurabiyeler tam size göre.

Çikolatalı kurabiye tarifi

Kakaolu mini lezzetleri hem hazırlaması kolay hem de yemesi çok zevkli. Yanına bir bardak süt ise pek yakışıyor...

MALZEMELER
115 gr tereyağı
3/4 su bardağı toz şeker
2/3 su barsağı esmer şeker
2 su bardağı un
1/2 çay bardağı kakao
1 adet yumurta
Bir çay kaşığı vanilya özü
Bir tatlı kaşığı karbonat

Oda sıcaklığındaki tereyağı şekerle birlikte krema kıvamına getirene kadar çırpın.
Karışıma yumurta ve vanilya özünü de dahil edin.
Un, karbonat ve kakaoyu elekten geçirerek karışıma ekleyin.
Hazırladığınız kurabiye hamurundan kaşıkla parçalar alın ve şekil verin. Yağlı kağıt serili tepsiye kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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