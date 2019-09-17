Çikolatalı kurabiye tarifi

Kakaolu mini lezzetleri hem hazırlaması kolay hem de yemesi çok zevkli. Yanına bir bardak süt ise pek yakışıyor...

MALZEMELER

115 gr tereyağı

3/4 su bardağı toz şeker

2/3 su barsağı esmer şeker

2 su bardağı un

1/2 çay bardağı kakao

1 adet yumurta

Bir çay kaşığı vanilya özü

Bir tatlı kaşığı karbonat

Oda sıcaklığındaki tereyağı şekerle birlikte krema kıvamına getirene kadar çırpın.

Karışıma yumurta ve vanilya özünü de dahil edin.

Un, karbonat ve kakaoyu elekten geçirerek karışıma ekleyin.

Hazırladığınız kurabiye hamurundan kaşıkla parçalar alın ve şekil verin. Yağlı kağıt serili tepsiye kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.

