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Çikolatalı popkek sevenler için: Evde çikolatalı popkek tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Evde yapılan kekler, hazırlar gibi olmuyor" diyorsanız bu tarif tam size göre! Çikolatası yoğun tatlar sevenler ve artık marketten almak yerine evde çikolatalı popkek yapmak isteyenler için harika bir tarif önerisi ile geldik. Çay veya kahvenin yanına oldukça yakışacak olan çikolatalı popkek ile siz de gününüzü güzelleştirebilirsiniz. Gelin, tarifimizi birlikte inceleyelim.

Çikolatalı popkek sevenler için: Evde çikolatalı popkek tarifi

Hem pratik hem lezzetli bir tatlı yapmak istiyorsanız akla ilk önce kek gelir. İçine ekleyeceğiniz her türlü kuru ve taze meyveler, kakao, kuru yemişler veya çikolata gibi tatlar oldukça yakışır. İşte size hem yaparken çok vaktinizi almayan hem sevdiklerinize leziz bir tat sunabileceğiniz, aynı lezzeti dışarıdan satın almadan evde de yakalayabileceğiniz popkek tarifi! Haydi! çayınız, kahveniz hazırsa tarifimize birlikte bakalım.

ÇİKOLATALI POPKEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 3 yemek kaşığı kakao

  • 50 gram bitter çikolata

  • Damla çikolata

  • 2 su bardağı kadar un

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle bitter çikolatayı bir kapta benmari usulü eritin.

  • Yumurtayı ve toz şekeri derin bir kapta çırpıcı yardımıyla şeker tamamen eriyene kadar çırpın.

  • Köpük kıvamına gelen yumurta ve şeker karışımının üzerine yağ ve sütü ekleyin.

  • Ardından benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ekleyin.

  • Vanilyayı ve kakaoyu da karışıma ekleyerek çırpmaya devam edin.

  • Kabartma tozu ve 2 su bardağı kadar unu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Hazırladığınız kekin daha çok kabarmasını isterseniz unu eleyerek karışıma ekleyebilirsiniz.

  • Akışkan kıvamda bir kek hamuru elde ettiğinizde karışım, pişirmeye hazır hale gelecek.

  • Hazırladığınız kek hamurunu silikon ya da muffin kalıplarının yarısına kadar gelecek şekilde dökün.

  • Kek hamurlarının üzerine damla çikolataları ekleyin.

  • Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.

  • Bir kürdan yardımıyla kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

  • Pişen kekleri soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın.

  • Popkeklerinizi artan çikolata damlaları ile süsleyip servis edebilirsiniz.

  • Dilerseniz benmari usulü erittiğiniz çikolatadan kekin üzerlerine dökerek de süslemeyi tercih edebilirsiniz.

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kek tarifi
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