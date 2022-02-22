Çikolatalı popkek sevenler için: Evde çikolatalı popkek tarifi

Hem pratik hem lezzetli bir tatlı yapmak istiyorsanız akla ilk önce kek gelir. İçine ekleyeceğiniz her türlü kuru ve taze meyveler, kakao, kuru yemişler veya çikolata gibi tatlar oldukça yakışır. İşte size hem yaparken çok vaktinizi almayan hem sevdiklerinize leziz bir tat sunabileceğiniz, aynı lezzeti dışarıdan satın almadan evde de yakalayabileceğiniz popkek tarifi! Haydi! çayınız, kahveniz hazırsa tarifimize birlikte bakalım.

ÇİKOLATALI POPKEK TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

50 gram bitter çikolata

Damla çikolata

2 su bardağı kadar un

HAZIRLANIŞI