Çikolatalı popkek sevenler için: Evde çikolatalı popkek tarifi

Hem pratik hem lezzetli bir tatlı yapmak istiyorsanız akla ilk önce kek gelir. İçine ekleyeceğiniz her türlü kuru ve taze meyveler, kakao, kuru yemişler veya çikolata gibi tatlar oldukça yakışır. İşte size hem yaparken çok vaktinizi almayan hem sevdiklerinize leziz bir tat sunabileceğiniz, aynı lezzeti dışarıdan satın almadan evde de yakalayabileceğiniz popkek tarifi! Haydi! çayınız, kahveniz hazırsa tarifimize birlikte bakalım.
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
50 gram bitter çikolata
Damla çikolata
HAZIRLANIŞI
Öncelikle bitter çikolatayı bir kapta benmari usulü eritin.
Yumurtayı ve toz şekeri derin bir kapta çırpıcı yardımıyla şeker tamamen eriyene kadar çırpın.
Köpük kıvamına gelen yumurta ve şeker karışımının üzerine yağ ve sütü ekleyin.
Ardından benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ekleyin.
Vanilyayı ve kakaoyu da karışıma ekleyerek çırpmaya devam edin.
Kabartma tozu ve 2 su bardağı kadar unu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Hazırladığınız kekin daha çok kabarmasını isterseniz unu eleyerek karışıma ekleyebilirsiniz.
Akışkan kıvamda bir kek hamuru elde ettiğinizde karışım, pişirmeye hazır hale gelecek.
Hazırladığınız kek hamurunu silikon ya da muffin kalıplarının yarısına kadar gelecek şekilde dökün.
Kek hamurlarının üzerine damla çikolataları ekleyin.
Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.
Bir kürdan yardımıyla kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Pişen kekleri soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın.
Popkeklerinizi artan çikolata damlaları ile süsleyip servis edebilirsiniz.
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