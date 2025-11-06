EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Çikolatayı kim, ne zaman icat etti? Çikolatayı ilk kim buldu?

Tropik kakao ağaçlarının çekirdek adı verilen tohumlarından yapılan çikolata, dünya genelinde sevilen ve tercih edilen bir yiyecektir. Mutluluk verdiğine de inanılan çikolata, kafein ve teobromin bakımından oldukça zengin bir besin değerine sahiptir.

Çikolatayı kim, ne zaman icat etti? Çikolatayı ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Çikolata, ilk bulunduğundan bu yana dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılmış ve sevilmiştir. Birçok ürünün içinde çikolata bulunabilmektedir. Sadece yiyeceklerin değil, içeceklerin de içinde kendine bir yer bulan çikolata birçok özel günün de simgesi haline gelmiştir. İnsan vücudunda çikolata, serotonin, endorfin, vazopressin, oksitosin hormonlarının artmasını sağlayıcı etkiye de sahip bir besin olarak kabul edilmektedir.

Çikolatayı kim, ne zaman icat etti?

Çok eskiden bu yana tüketildiği bilinen çikolatanın tarihinin milattan önceye dayandığı tahmin edilmektedir. Milattan önce ve büyük bir olasılıkla Olmeklerden oluşan bir grubun Mezoamerika’da kakao ağacı yetiştirdikleri tespit edilmiştir. Mayalar, bir hayvanın bu ağaçtan bir meyve kopardıklarına şahit olunca bu meyveyi kullanmayı denemişlerdir. Amerika yerlilerine göre ise bu bitkinin onlara tüylü bir yılan tarafından hediye edildiğine inanılmaktadır.

Latince karşılığında çikolata, tanrıların besini olarak adlandırılmaktadır. Kakao ağacından elde edilen kakao Batı Hint Adaları, Batı Afrika ve Güney Amerika’da üretilmektedir. Gövdesine yani ana dallarına yakın yerlerde çıkan meyvesi olgunlaştığı zaman boyutu 35 cm’ye kadar ulaşabilmektedir.

Çikolatayı ilk kim buldu?

Günümüzde her markette kolaylıkla bulunabilen çikolatanın kökleri aslında çok eski zamanlara dayanmaktadır ve ilk kanıtlar Elvador’da bulunmuştur. 2018 yılında yayımlanan bir araştırma sonucuna göre Güney Amerika theobroma kako ağacında yetişen meyve, fermente edilmiş kurtulmuş tohumu olan kakaonun kullanmasına dair en eski kanıt Ekvador’un Güney Doğu tarafında Mayo Chinchipe kültürüne ait olduğu düşünülmektedir.

Milattan Önce 6. yüzyıla tarihlenen bir çömlekte bugüne kadar bulunan en eski çikolatanın izlerine rastlanmıştır. Daha sonraki süreçte ise Milattan Önce 1900’de ise çikolata kelimesi ilk kez Aztek dilinde acı ekşi içki anlamına gelen xocoti kelimesinden türetilerek kullanılmıştır. 1500'lü yıllarda çikolatayı Orta Amerika’dan İspanyollar getirmiştir. İngilizler 1700 yılında çikolataya ilk kez süt katarak bir ilki gerçekleştirmişlerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli olduBakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli oldu
Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?

Anahtar Kelimeler:
çikolata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.