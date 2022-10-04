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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

04.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar yüzünden zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Kapıdaki tır kuyruğu yaklaşık 7 kilometreyi bularak Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyüne ulaştı.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Tır kuyruğunun Rusya-Ukrayna Savaşı ile belirli aralıklarla oluştuğunu aktaran Azizoğlu, "Bakanlık kapıda personel ve altyapıya yönelik bazı çalışmalar yaptı. Ancak yoğunluk olan bazı zamanlarda bu kuyruk ortaya çıkıyor. İzlenimlerimiz yoğunluğun süreceği yönünde. Öyle günler oluyor ki kapıda arttırılan personel sayısı da yeterli olmuyor. Bu kapıya talebin her geçen gün arttığını görüyoruz." diye konuştu.

Azizoğlu, kuyruğun oluştuğu noktalarda tır sürücülerinin su ve temizlik gibi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Çıldır Kaymakamlığıyla ortaklaşa çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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