YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğu 7 kilometreyi geçti

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğu 7 kilometreyi geçti

06.06.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğu 7 kilometreyi geçti

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan dolayı güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Günlerdir süren gümrük kapısındaki tır kuyruğu, 7 kilometreyi aşarak Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyüne ulaştı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini, bunun da Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaynaklandığını belirterek, "Bu yoğunluk sürecek gibi. Şu an görünen manzara bunu gösteriyor çünkü bölgedeki sorun sürdükçe gerek kara yolu gerekse deniz ulaşımının buraya etkisi bu şekilde olacak. Çünkü savaşla bu manzarayı yaşamaya başladık ancak bu sorun sadece bizim tarafta değil, Gürcistan tarafında da sürüyor." dedi.

Demirci, tır kuyruğun daha da uzayabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyorKafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyor
Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildiEskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi
Bodrum'da asayiş uygulaması yapıldıBodrum'da asayiş uygulaması yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.