Çıldır Gölü kar yağışıyla beyaza büründü

Ardahan ve Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü çevresi, yörede etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı Kars ve Ardahan il merkezlerinin yanı sıra Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de yoğun şekilde etkili oldu.

Kardan dolayı, yılın her mevsimi doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin beğenisini toplayan Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü çevresi de tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölü olan ve Kars-Ardahan sınırında yer alan göl, 123 kilometrekare alana sahip.

Kışın yüzeyi tamamen buz tuttuğu için balıkçıların yüzeydeki buzları kırıp suya sarkıttıkları ağlar ile Eskimo usulü balık avladıkları göl, yörenin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Şu sıralar hava sıcaklığı yeterince düşmediği için şu an yüzeyi donmayan göl, yüzeyi buz tuttuktan ve bu buz tabakası güvenli kalınlığa ulaştıktan sonra üzerinde atlı kızakla gezinti yapmak isteyenleri de ağırlıyor.

Gölün Ardahan kesiminde oturan vatandaşlardan İbrahim Özer, "Çıldır Gölü kışın başka bir güzelliğe bürünüyor. Yerli ve yabancı turistleri bu manzarayı görmeye davet ediyoruz." dedi.

