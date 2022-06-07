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Çıldır Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı

07.06.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı

Ardahan'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında Çıldır Gölü kıyısında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Çıldır Kaymakamlığı ev sahipliğindeki etkinlik kapsamında, Ardahan ve Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün tesisler mevkisine gelen Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve lise öğrencileri, doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gölün kıyılarında temizlik gerçekleştirdi.

Kaymakam Bayram, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde yapılan etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Bölge için çok değerli olan ve korunması gereken Çıldır Gölü'nün bu ve benzeri etkinliklerle önemini arttırmanın gayretinde olduklarını belirten Bayram, "Çıldır Gölü bizim için önemli değerlerden biri. Bu değerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim görevimiz. Bu amaçla lise öğrencilimizle toplandık. Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Bu nedenle katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bayram, Çıldır Gölü'nün korunması ve temiz tutulması için benzeri etkinliklerin süreceğini sözlerine ekledi.

Etkinlik, öğrencilerin "Çıldır Gölü hepimizin, çevremizi temiz tutalım" sloganıyla sona erdi.

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