YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Çıldır’da bilek güreşi turnuvası yapılacak

Çıldır’da bilek güreşi turnuvası yapılacak

25.12.2023 12:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bilek güreşi turnuvası düzenlenecek.

Çıldır’da bilek güreşi turnuvası yapılacak

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Çıldır Kaymakamlığımızın destekleriyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzce Cumhuriyetimizin 100.Yılı nedeniyle 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00’ da Çıldır İmam Hatip Anadolu Lisesinin çok amaçlı salonunda Herkesin katılımlarıyla Bilek Güreşi yapılacaktır.” denildi.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut turnuva hakkında yapmış olduğu açıklamada “Amacımız İlçemizde değişik sportif faaliyetler düzenleyerek herkesin spora katılmasını sağlamak. Dereceye giren sporculara Çıldır Kaymakamlığımızca ve Belediyemizce çeşitli hediyeler takdim edilecektir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray Belediyesi Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteğiAksaray Belediyesi Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Jandarma 237 sürücüye 415 bin 298 TL para cezası kestiJandarma 237 sürücüye 415 bin 298 TL para cezası kesti
Eskişehir’de jandarma tarafından okul servisleri kontrol edildiEskişehir’de jandarma tarafından okul servisleri kontrol edildi
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 25 Aralık Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:25
Öğle
12:14
İkindi
14:32
Akşam
16:52
Yatsı
18:19

Ardahan Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Pazartesi

Büyük eczanesi
Merkez
Budak eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.