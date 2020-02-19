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Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

ARDAHAN HABERLERİ  | 19.02.2020 10:08 | Son Güncelleme

Karın, buzun ve beyazın güneşle kucaklaştığı Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Karın, buzun ve beyazın güneşle kucaklaştığı Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde aracıyla drift yapan sürücü görenleri şaşırttı.
Çıldır ilçesi sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van gölünden sonra ikinci gölü konumunda bulunan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölünde turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü’nü dolaşarak, drift yaparak tadını çıkarıyorlar.
Buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde yapılan drift gösterisi, ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı. Adrenalin tutkunu sürücü tarafından otomobiliyle yapılan drift ziyaretçileri heyecanlandırdı.

"Doğu Ekspresi’yle masalsı yolculuğa dahil olma hayali"
Ardahan’ın Çıldır Belediyesi, TCDD tarafından Ankara- Kars hattında hizmete sunulan turistik Doğu Ekspresi güzergahına Ardahan’ın da dahil edilmesini istiyor. Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi treninin Ardahan’a kadar uzanmasını isteyen Çıldır Belediyesi bu isteğini ilginç bir mesajla duyurdu. Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan ’Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl festivali’ yaşanan deprem, şehitler ve çığ felaketi nedeniyle iptal edildi. Ancak yapımına başlanan kardan Doğu Ekspres Treni tamamlandı. Yaklaşık 30 kilometre uzaklıktan geçen Doğu Ekspres treninin Çıldır’dan da geçmesini isteyen Ardahan, Çıldır ve yöre halkı, ’’Bu uzak bir mesafe değil. İnşallah Doğu Ekspres treni buraya kadar gelir ve masalsı yolculuğa Ardahan da dahil olur’’ dediler.
Doğu Ekspresi’nin hayalini kuranlardan Kemal Kanbir isimli vatandaş ise, "Ardahan ve Çıldır’a Doğu Ekspresi treninin heykeli geldi. İnşallah kendisi de gelir. Onun için en başla Valimiz olmak üzere Çıldır kaymakamımız, Belediye Başkanımız olmak üzere bayağı bir çaba gösteriyorlar. Fakat seçtiğimiz vekillerimizden de bu çabayı görmek istiyoruz. İnşallah Doğu Ekspresinin kendisi de gelir" dedi.

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