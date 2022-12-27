YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Çıldır’da köpek istilası

Çıldır’da köpek istilası

27.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır ve çevresinde sürüler halinde gezen başıboş köpekler tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Çıldır’da köpek istilası

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde merada otlamakta olan bir hayvanı da telef eden başıboş köpekler, artık ilçe vatandaşının iyice korkmasına sebep oluyor. Özellikle ilçede çarşı içinde ve okul çevrelerinde, sürüler halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları iyice canından bezdirdi. Köylerden getirilerek ilçe yakınında bulunan çöplüğe bırakılan başıboş köpeklerin bazıları buraya konuşlanırken, bir kısmı ise ilçe merkezine yerleşiyor.

Özellikle okullarda yemek artıklarının okul çevresindeki çöplere atılmasından dolayı okul çevrelerini mesken tutan başıboş köpekler öğrenciler için büyük tehlike arz ediyor.
Çıldır Sezgin Yolcu YİBO ve Çıldır İlkokulu çevresinde fotoğrafa yansıyan yaklaşık 15-20 başıboş köpek büyük tehlikenin ayak sesleri gibi. Her gün okula yürüyerek gitmek zorunda olan öğrenciler bu tehlike ile karşılaşmamak için dua ediyorlar. Çocuklarını okula korkarak gönderdiklerini ve bu başıboş köpeklerinin toplatılması için illa birine saldırması mı gerektiğini belirten veliler yetkililerden bu başıboş köpeklere bir an önce çare bulunmasını istiyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan’da zehir taciri 9 kişi yakalandıArdahan’da zehir taciri 9 kişi yakalandı
Sancaktepe’de feci kaza: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybettiSancaktepe’de feci kaza: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Yolda baygın bulunan şahıs hastanede hayatını kaybettiYolda baygın bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü

Ardahan Namaz Vakitleri 27 Aralık Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:26
Öğle
12:15
İkindi
14:33
Akşam
16:54
Yatsı
18:21
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.