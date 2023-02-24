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Çıldır’daki öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti

24.02.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitime sosyal destekler hizmeti çerçevesinde başlatmış olduğu uygulamayla öğrencilere yemek hizmeti sunulmaya başladı.

Çıldır’daki öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti

Çıldır’da öğrenim gören anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunmuş olduğu yemek hizmetinden yararlanmaya başladılar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan yemek hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız “Milli Eğitim Bakanlığı’mızın 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminde öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi için başlatmış olduğu okullarda ücretsiz yemek kapsamında; Çıldır ilçemizde eğitim gören taşıma kapsamında olan okullarımızdaki öğrencilerimizin tamamına, Anaokulu ile bünyesinde anasınıfı bulunan birleştirilmiş köy okullarımızdaki öğrencilerimizin tamamına, pansiyonlu okullarımızdaki pansiyondan yararlanamayan gündüzlü öğrencilerimizin tamamına, İmam Hatip Ortaokulu ve lisesinde eğitim gören öğrencilerimizin tamamına, ve çok programlı lisemizde eğitim gören 171 öğrencimize ücretsiz yemek kapsamında yemek hizmeti sunulmaktadır. Bu bağlamda Çıldır ilçemizde; 95 anasınıfı, 370 ilkokul, 403 ortaokul ve 210 lise öğrencilerimiz olmak üzere toplam 1078 öğrencimize 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başladığı ilk günden itibaren yemek hizmeti sunuluyor. İlçemizde, yemek hizmeti sağlanabilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyorum” dedi.

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