Çilekleri günlerce taze tutmanın sırları açıklandı! İşte o yöntemler...

Kırmızı orman meyvelerinin hepsi çabuk bozulan cinstendir. Bu nedenle birçok kişi çilek gibi meyveleri alırken bir daha düşünür. Çünkü eğer aldığı meyveyi o gün yemezse ertesi güne kalmayacağını bilir. "Peki, yok mu bu derdin bir çaresi? Çileği zaten yılda bir mevsim yiyebiliyoruz, onda da tadına doyamıyoruz." diye düşünüyorsanız işte size çözüm! Bu yöntemlerle çileklerin çürümesine engel olabilirsiniz.
İlk bakışta biraz garip gelebilir ama sirke çileklerin bozulmasını kesinlikle önlüyor.
Bir kabın içerisine bol miktarda su koyun.
Suya bir çay bardağı elma sirkesi ekleyin.
Taze çilekleri sirkeli suda 15 dakika bekletin.
Sirkeli sudan çıkardığınız çilekleri havlu peçete ile tek tek kurulayın ve hava almayan bir kabın içerisine yerleştirin.
Buzdolabında sakladığınız çileklerin ömrü 4 güne kadar uzayacaktır.
Çileklerin çürümesini önlemek için mutfaklarda kullanılan salata kurutucularından faydalanabilirsiniz.
Çilekleri, tüm toprakları gidene kadar yıkayın ve iyice süzdürün.
Süzülen çilekleri havlu ya da havlu peçete üzerine alın. Böylece çileklerin üzerinde kalan sular da iyice süzülecektir.
Son aşamada çilekleri kurutma makinesine koyun ve makineyi 30 saniye çalıştırın.
Tamamen kuruyan çilekleri hava almayan bir kaba koyarak buzdolabında saklayın. Sonuca inanamayacaksınız!
Çilekleri satın alıp eve getirdikten sonra poşetinden çıkarmalı ve hava almayan bir kaba koymalısınız. Bu aşamada kapakları kilitli kaplardan ya da streçlerden faydalanabilirsiniz.
Çilekleri kaba yerleştirmeden önce havlu peçete ile üzerlerindeki suyu alarak ömürlerini uzatabilirsiniz.
Kaba yerleştirdiğiniz çileklerin üst üste gelmemesine ve birbirini ezmemesine özen gösterin. Mümkünse bütün çilekleri yan yana dizin.
Çilek almaya giderken yanınızda saklama kabı götürerek de çileklerin ömrünü uzatabilirsiniz. Böylece çilekler plastik poşete değmez ve poşet içerisinde oluşan buhardan etkilenmez.
Çilekleri kaba yerleştirirken arada bozuk ürün olup olmadığına dikkat edin. Çünkü tek bir bozuk çilek, aynı kaptaki meyvelerin hepsinin bozulmasına sebep olabilir.
Eğer çilekleri yıl boyunca kullanmak istiyorsanız derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Yıkayıp hiç su kalmayacak şekilde kuruttuğunuz çilekleri, kilitli buzdolabı poşetlerine koyarak dondurabilirsiniz.
Eğer çilekleri hemen tüketemeyecekseniz satın alırken henüz olgunlaşmamış, hafif yeşil renkli olanlarını seçerek zaman kazanabilirsiniz.
Çileklerin hafiften yumuşadığını fark ettiğinizde ezerek püre haline getirebilir, hazırladığınız çilek pürelerini buzdolabı veya derin dondurucuda saklayabilirsiniz.
Çilek pürelerini kahvaltılarda ve tatlılarda marmelat gibi kullanabilirsiniz.
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