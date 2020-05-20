Çilekleri günlerce taze tutmanın sırları açıklandı! İşte o yöntemler...

Kırmızı orman meyvelerinin hepsi çabuk bozulan cinstendir. Bu nedenle birçok kişi çilek gibi meyveleri alırken bir daha düşünür. Çünkü eğer aldığı meyveyi o gün yemezse ertesi güne kalmayacağını bilir. "Peki, yok mu bu derdin bir çaresi? Çileği zaten yılda bir mevsim yiyebiliyoruz, onda da tadına doyamıyoruz." diye düşünüyorsanız işte size çözüm! Bu yöntemlerle çileklerin çürümesine engel olabilirsiniz.

SİRKE MUCİZESİ

İlk bakışta biraz garip gelebilir ama sirke çileklerin bozulmasını kesinlikle önlüyor.

Bir kabın içerisine bol miktarda su koyun.

Suya bir çay bardağı elma sirkesi ekleyin.

Taze çilekleri sirkeli suda 15 dakika bekletin.

Sirkeli sudan çıkardığınız çilekleri havlu peçete ile tek tek kurulayın ve hava almayan bir kabın içerisine yerleştirin.

Buzdolabında sakladığınız çileklerin ömrü 4 güne kadar uzayacaktır.

KURUTMA MAKİNESİNDEN YARARLANIN

Çileklerin çürümesini önlemek için mutfaklarda kullanılan salata kurutucularından faydalanabilirsiniz.

Çilekleri, tüm toprakları gidene kadar yıkayın ve iyice süzdürün.

Süzülen çilekleri havlu ya da havlu peçete üzerine alın. Böylece çileklerin üzerinde kalan sular da iyice süzülecektir.

Son aşamada çilekleri kurutma makinesine koyun ve makineyi 30 saniye çalıştırın.

Tamamen kuruyan çilekleri hava almayan bir kaba koyarak buzdolabında saklayın. Sonuca inanamayacaksınız!