Çilekleri yemeden önce neden sirkeli suya batırmalısınız?

Bu küçük, kırmızı meyvelerin seveninin çok olduğunu biliyoruz. Kokusu, tadı ve görüntüsüyle adeta bir sevimlilik abidesi öyle değil mi? Çilekler taze olduklarında çokça lezzetlidirler, ki bu genellikle satın alınan ilk gündür. Bu taze, sulu ve kırmızı meyve buzdolabında bir iki gün bekledikten sonra ne yazık ki küflenmeye başlar.

Sadece 2 gün içinde küflenen çilekleri taze tutmanın yolu ise beyaz sirkeden geçiyor. Satın alınan çilekleri buzdolabına koymadan önce sirkeli suda bekleterek onların daha uzun süre taze kalmalarını sağlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;

Beyaz sirke

Su

Geniş bir kase

Kağıt havlu

Kevgir

Kasenin içine yarım bardak beyaz sirke ve 2 bardak su koyun.

Çilekleri bu kabın içine koyun ve birkaç dakika bekletin. Sirke, küf sporlarının ve bakterilerin çilekten uzaklaşmasına yardımcı olacaktır.

Çilekleri kaseden süzmek için kevgire alın. Bu esnada kevgirin alt kısmına kağıt havlu koyun. Bu şekilde çileklerin tamamen kurumasını bekleyin.

Kuruyan çilekleri kağıt havluya koyarak buzdolabında saklayın. Bu yöntem sayesinde çileklerin çok daha uzun süre taze kaldığını göreceksiniz. Korkmayın sevgili okur! Sirke, çileğin tadını ekşi yapmayacak :) Afiyetle yiyebilirsiniz.



