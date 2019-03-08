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Çılgın bir deneyim: Dünyanın en derin havuzu!

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Dünyanın en derin havuzu 45 metre derinliğiyle yakında hizmete girecek.

Ancak bu rekoru elinde sadece 6 ay tutabilecek.

İlginç bir deneyim: Dünyanın en derin havuzu!

Dünyanın en derin havuzu önümüzdeki sonbahar ayında kapılarını yüzme severlere açmaya hazırlanıyor.
45 metre derinliğe sahip Polonya'nın Mszczonów kentindeki otele ait havuz ayrıca bir rekoru da egale edecek.
Zira bu havuzdan önceki en derin havuz İtalya'nın Terme bölgesindeki 5 metre derinliğindeki Deep Joy (derin zevk) isimli havuzdu.
Ancak bu havuz için bir de kötü haber var. Zira Polonya'da açılacak olan havuz 'dünyanın en derin havuzu' rekorunu elinde sadece 6 ay tutabilecek.
6 ay sonra İngiltere'd 49 metre derinliğinde yeni bir havuz faaliyete geçecek ve dünyanın en derin havuzu o olacak.
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