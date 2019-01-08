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Çılgın fare motordan fırlayıp oto tamircilerini kaçırdı!

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YAŞAM  | 08.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Düzce'de kışlık bakım için oto tamirhanesine getirilen ticari aracın motorundan fırlayan fare, tamirhane çalışanlarını korkuttu.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’nde Yakup Keskin'e ait oto yağ bakım tamirhanesine kışlık bakım için getirilen hafif ticari aracın motor kapağını açan Yakup Keskin, aracın radyatörüne antifriz koyacağı esnada aracın motor kısmında ısınmaya çalışan bir fare aniden fırlayarak dükkanın içine girdi.

Fareyi görünce paniğe kapılan Yakup Keskin ile araç sahibi ve tamirhane çalışanları, fareyi yakalamak için tamirhanenin çeşitli yerlerine fare kapanları koydular.

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Olay anını anlatan Yakup Keskin, “Araç bakım için gelmişti. Kaputunu kaldırdığım esnada fare üzerimize zıpladı. Kış ayı, motorlar sıcak. Yuva yapmıştı, üzerimize sıçradı. O anda herkes gibi bizde tepki gösterdik. Fare halen dükkanda. Araç sahibinin bilgisi yoktu, şaşırdı. Sağolsun bize bıraktı gitti. Biz uğraşıyoruz şu anda. Fareyi yakalamaya çalışacağız ne kadar başarılı olabilirsek” diye konuştu.

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Farenin motordan sıçrayarak kaçması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce tamirhane fare

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