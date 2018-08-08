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Çilimli Belediyesporlu Onur Öner, alacakları verilmeyince kupaya el koydu

FUTBOL HABERLERİ  | 08.08.2018 16:12 | Son Güncelleme

Düzce Süper Amatör Ligi takımlarından Çilimli Belediyespor’u Bölgesel Amatör Lig’e çıkaran futbolculardan İzmitli kaleci Onur Öner alacaklarını alamadığı için kulübün şampiyonluk kupasına el koydu

Çilimli Belediyesporlu Onur Öner, alacakları verilmeyince kupaya el koydu

Düzce'de Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çilimli Belediyespor, geçtiğimiz sezon şampiyon olmuş ve Bölgesel Amatör Lig'e çıkmıştı. Takım şampiyonluk sonrasında maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu sıkıntılar sonrasında takım oyuncularına ödemeleri yapılamadı. Takımın İzmitli kalecisi Onur Öner alacaklarını alamayınca ilginç bir yola başvurdu. Takım olarak mağdur edildiklerinin altını çizen Onur Öner takımın şampiyonluk kupasına el koydu.

Onur Öner

ALIN TERİNİN KARŞILIĞI
Yerel bir gazeteye açıklama yapan Öner, “Bizler futbolcuyuz ve birçoğumuzun başka işi yok. Bizlere güveniyorlar, anlaşıyorlar ve transfer ediyorlar. Biz de hem aldığımız paranın hakkını vermek hem de bize güvenenleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapıyor, canımızı dişimize takıyoruz. Geçen sezon Düzce Çilimli Belediyespor'u açık ara şampiyon yaptık. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Ancak bizim alın terimizin karşılığı verilmedi. Aylar oldu yönetimden kimsenin sesi çıkmadı. Mağdur edildik. Onu geçtim, ukalalıklar da diz boyu. Arkadaşlarımız arasında çoluk çocuk sahibi futbolcular var, okuyanlar var, alacağını düşündüğü paralara göre hareket edenler var” dedi.

BENİM DE EMEĞİM VAR
Kupayı nasıl el koyduğunu da anlatan Öner, “Baktım bu iş olacak gibi değil, ben de kupayı aldım. Çünkü bu kupada benim de hakkım var! Bana ve takım arkadaşlarıma aylardır yaşatılan sıkıntılar nedeni ile bunu yaptım. Şimdi herkes arıyor. Benim kimseden çekincem yok. Gemileri yaktım. Biz top oynayacağız, bizlere haklarımız verilmeyecek, anlamsız bahanelerle alacaklarımızdan kesintiler yapılacak, başkaları da ego tatmin edecek. Böyle bir şeye izin vermeyeceğim, vermem de” ifadelerini kullandı. (Skor)

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Onur Öner Çilimli Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi Bölgesel Amatör Lig

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