Çilimli Belediyesporlu Onur Öner, alacakları verilmeyince kupaya el koydu

ALIN TERİNİN KARŞILIĞI Yerel bir gazeteye açıklama yapan Öner, “Bizler futbolcuyuz ve birçoğumuzun başka işi yok. Bizlere güveniyorlar, anlaşıyorlar ve transfer ediyorlar. Biz de hem aldığımız paranın hakkını vermek hem de bize güvenenleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapıyor, canımızı dişimize takıyoruz. Geçen sezon Düzce Çilimli Belediyespor'u açık ara şampiyon yaptık. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Ancak bizim alın terimizin karşılığı verilmedi. Aylar oldu yönetimden kimsenin sesi çıkmadı. Mağdur edildik. Onu geçtim, ukalalıklar da diz boyu. Arkadaşlarımız arasında çoluk çocuk sahibi futbolcular var, okuyanlar var, alacağını düşündüğü paralara göre hareket edenler var” dedi.

BENİM DE EMEĞİM VAR

Kupayı nasıl el koyduğunu da anlatan Öner, “Baktım bu iş olacak gibi değil, ben de kupayı aldım. Çünkü bu kupada benim de hakkım var! Bana ve takım arkadaşlarıma aylardır yaşatılan sıkıntılar nedeni ile bunu yaptım. Şimdi herkes arıyor. Benim kimseden çekincem yok. Gemileri yaktım. Biz top oynayacağız, bizlere haklarımız verilmeyecek, anlamsız bahanelerle alacaklarımızdan kesintiler yapılacak, başkaları da ego tatmin edecek. Böyle bir şeye izin vermeyeceğim, vermem de” ifadelerini kullandı. (Skor)

