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Cillian Murphy, Oppenheimer filmindeki seks sahneleri hakkında konuştu

24.07.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri arasında yer alıyor. Son dönemin en başarılı oyuncularından Cillian Murphy, yeni atom bombası biyografisi Oppenheimer'da Florence Pugh ile olan seks sahneleri hakkında konuştu.

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan filmi "Oppenheimer" günlerdir gündemde. Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmine dair başrol oyuncusu Murphy konuştu.

Cillian Murphy, yeni atom bombası biyografisi Oppenheimer'da Florence Pugh ile olan seks sahneleri hakkında yorum yaparak bunların bunların 'gereksiz olmadığını' belirtti.

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Cillian, Florence'ın filmdeki rolü nispeten kısa olsa da, ateşli sahnelere ihtiyaç duyulduğu ve 'çok güçlü' olduğu konusunda ısrar etti.

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"Seks sahneleri kasıtlı olarak yazıldı. O sahnelerin filme reyting kazandıracağını biliyordu" diyen başarılı oyuncu konuşmasının devamında "Ve bence bunu gördüğünüzde çok güçlü oluyorsunuz. Ve gereksiz değiller. Mükemmeller. Ve Florence muhteşem" dedi.

Peaky Blinders yıldızı, Don't Worry Darling yıldızını 'olağanüstü' olarak övdü ve bir süredir onun çalışmalarının hayranı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Florence'ın çalışmalarını Lady Macbeth'ten beri seviyorum ve onun olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Bir insan olarak ve ekranda şaşırtıcı bir varlığı var."


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