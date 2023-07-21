HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

21.07.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her adımınızda sağlam, rahat ve stil sahibi olmak istemez misiniz? İster spor yaparken ister doğada yürüyüş yaparken ayaklarınızın tam destek ve konfora sahip olması çok önemli. Neyse ki, Puma, Adidas, Merrell, Jack Wolfskin ve daha birçok markanın, spor ayakkabı ve outdoor ayakkabılarında indirimler başladı. Haydi, fırsatları görmek için detaylara geçelim.

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Spor yaparken ve doğada keyifli zaman geçirirken ayaklarınızın rahatlığı oldukça önemli. Bu nedenle gün boyu rahat hissetmenizi sağlayacak konforlu ayakkabılar seçmelisiniz. Doğru ayakkabı seçimi, hem performansı yükseltir hem de daha güvenli bir hareket deneyimi sağlar. Şimdi harika bir haberimiz var: Puma, Adidas, Merrell, Jack Wolfskin gibi hem spor hem de outdoor ayakkabılarıyla öne çıkan markalarda indirimlerle dolu fırsat kampanyası başladı. Spor ayakkabı ve outdoor ayakkabı dünyasında lider markaların en iyi modellerini uygun fiyatlarla keşfetmek için acele edin.

Rahatlık ve şıklık bir arada: Puma spor ayakkabılarda 1000 TL'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2023-07-21T122213.009

Ürünü İncele

Adidas ile konfora adım atın, %40'a varan indirimleri kaçırmayın

Adsız tasarım - 2023-07-21T122001.220

Ürünü İncele

Outdoor ayakkabı deyince akla gelen ilk markalardan Jack Wolfskin'de indirim

Adsız tasarım - 2023-07-21T121718.022

Ürünü İncele

Merrell'in indirimli modellerini kaçırmayın

Adsız tasarım - 2023-07-21T121454.258

Ürünü İncele

Modern tasarımlarıyla Calvin Klein ayakkabılar indirimde

Adsız tasarım - 2023-07-21T122333.024

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Lacoste, Fossil, Guess, Tommy Hilfiger, Armani... Dünyaca ünlü markaların saatlerinde indirim

Lacoste, Fossil, Guess, Tommy Hilfiger, Armani... Dünyaca ünlü markaların saatlerinde indirim

 Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

 Özel davetlerin en karizmatik kişisi siz olun! Bu fırsat kaçmaz

Özel davetlerin en karizmatik kişisi siz olun! Bu fırsat kaçmaz

 Hakiki deri kemerde indirim! Beyler, bu fırsatı kaçırmayın

Hakiki deri kemerde indirim! Beyler, bu fırsatı kaçırmayın

 Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

 Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 250 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 250 TL indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adidas Puma adidas ayakkabı adidas ayakkabı erkek adidas ayakkabı kadın adidas beyaz ayakkabı adidas beyaz spor ayakkabı adidas erkek ayakkabı adidas erkek spor ayakkabı calvin klein calvin klein ayakkabı jack wolfskin merrell merrell ayakkabı merrell bot puma ayakkabı puma ayakkabı erkek puma beyaz ayakkabı puma erkek ayakkabı puma erkek spor ayakkabı puma kadın ayakkabı puma kadın spor ayakkabı

İş birliği İçerikleri

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlik modellerini keşfedin

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlik modellerini keşfedin

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Hem gözlerinizi koruyun hem tarzınızı yansıtın! İşte yazın trendi güneş gözlükleri

Hem gözlerinizi koruyun hem tarzınızı yansıtın! İşte yazın trendi güneş gözlükleri

30 yaşına gelmeden okumanız gereken kitapları sizin için seçtik

30 yaşına gelmeden okumanız gereken kitapları sizin için seçtik

Telefondan oyun oynarken performansınızı yükseltecek aksesuarlarla tanışın

Telefondan oyun oynarken performansınızı yükseltecek aksesuarlarla tanışın

Özel davetlerin en karizmatik kişisi siz olun! Bu fırsat kaçmaz

Özel davetlerin en karizmatik kişisi siz olun! Bu fırsat kaçmaz

Tümünü Gör
Özel davetlerin en karizmatik kişisi siz olun! Bu fırsat kaçmaz

Özel davetlerin en karizmatik kişisi siz olun! Bu fırsat kaçmaz

Nike'ın en ikonik modeli! Air Max Excee'i sizin için inceledik

Nike'ın en ikonik modeli! Air Max Excee'i sizin için inceledik

Hafif ve uzun ömürlü bir tencere arıyorsanız titanyumdan şaşmayın!

Hafif ve uzun ömürlü bir tencere arıyorsanız titanyumdan şaşmayın!

Hakiki deri kemerde indirim! Beyler, bu fırsatı kaçırmayın

Hakiki deri kemerde indirim! Beyler, bu fırsatı kaçırmayın

Gökbilimi meraklıları buraya! En iyi aynalı teleskopları sizin için seçtik

Gökbilimi meraklıları buraya! En iyi aynalı teleskopları sizin için seçtik

Bebeğiniz uykuya doyacak! KANZ'ın sevilen beşiğinde 330 TL indirim

Bebeğiniz uykuya doyacak! KANZ'ın sevilen beşiğinde 330 TL indirim

Tümünü Gör
Bebeğiniz uykuya doyacak! KANZ'ın sevilen beşiğinde 330 TL indirim

Bebeğiniz uykuya doyacak! KANZ'ın sevilen beşiğinde 330 TL indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Son zamanların en trend mutfak ürünleriyle tanışmaya hazır olun!

Son zamanların en trend mutfak ürünleriyle tanışmaya hazır olun!

Bu yaz fit olmanızı sağlayacak düşük kalorili besin önerileri

Bu yaz fit olmanızı sağlayacak düşük kalorili besin önerileri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlik modellerini keşfedin

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlik modellerini keşfedin

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Hem gözlerinizi koruyun hem tarzınızı yansıtın! İşte yazın trendi güneş gözlükleri

Hem gözlerinizi koruyun hem tarzınızı yansıtın! İşte yazın trendi güneş gözlükleri

30 yaşına gelmeden okumanız gereken kitapları sizin için seçtik

30 yaşına gelmeden okumanız gereken kitapları sizin için seçtik

Telefondan oyun oynarken performansınızı yükseltecek aksesuarlarla tanışın

Telefondan oyun oynarken performansınızı yükseltecek aksesuarlarla tanışın

Özel davetlerin en karizmatik kişisi siz olun! Bu fırsat kaçmaz

Özel davetlerin en karizmatik kişisi siz olun! Bu fırsat kaçmaz

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Onu gören hayrete düşüyor! 'Dadaş Pirana' 36 yaşına girdi... Doğum günü yaş pasta ve cağ kebabı ile kutlandı

Onu gören hayrete düşüyor! 'Dadaş Pirana' 36 yaşına girdi...

Vatandaşlar sıcaktan bunalınca... Konyaaltı Sahili'nde şaşırtan manzara! "Tatil gibi geldi"

Vatandaşlar sıcaktan bunalınca... Sahilde şaşırtan manzara!

Biri evden kaçtı, öbürü tüp bebek tedavisinden! Karşılıklı boşanma davası açan karı koca hakkında çok konuşulacak karar

Boşanma davasında gündem olacak karar

Böyle aşk görülmedi! Cam biblonun içerisinde yıllardır saklıyor

Böyle aşk görülmedi! Cam biblonun içerisinde yıllardır saklıyor

Fiyatı 1043 TL'ye düştü! Puma'nın sevilen ayakkabısında %39 indirim fırsatı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Lacoste, Fossil, Guess, Tommy Hilfiger, Armani... Dünyaca ünlü markaların saatlerinde indirim

Lacoste, Fossil, Guess, Tommy Hilfiger, Armani... Dünyaca ünlü markaların saatlerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.