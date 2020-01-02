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  4. Cilt kuruluğu nasıl giderilir? Kışın cilt kuruluğunu gidermek için ne yapmalı? (Cilt bakımı önerileri)

Cilt kuruluğu nasıl giderilir? Kışın cilt kuruluğunu gidermek için ne yapmalı? (Cilt bakımı önerileri)

ERZURUM HABERLERİ  | 02.01.2020 12:29 | Son Güncelleme

Kışın cilt kuruluğu yaşamak kadınların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Soğuk kış aylarında kuru cilt sorunu yaşamamak için neler yapılması gerektiğini ve cildiniz için kış bakımında hangi yöntemlerin izlenmesi gerektiğini uzmanlar yanıtladı. Peki kışın cilt bakımı nasıl olmalı? İşte kışın cildim pul pul dökülüyor diyenler için kışın cildi nasıl koruruz sorusunun yanıtı..

Cilt kuruluğu nasıl giderilir? Kışın cilt kuruluğunu gidermek için ne yapmalı? (Cilt bakımı önerileri)

Kış aylarında cilt bakımı ile ilgili neler yapılması gerektiğini anlayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cildin en çok soğuk havalarda olumsuz etkilendiğini söyledi. Soğuk havaların kış aylarında cilt kuruluğuna yol açtığını söyleyen Dr.Ertek, matlaşan ve kuruyan ciltlere hangi uygulamaların iyi geleceğini anlattı. Kışın cilt kuruluğu yaşayanlar işte kış aylarında yapmanız gereken cilt bakımı uygulamaları...

KIŞIN CİLT KURULUĞU YAŞIYORSANIZ BOL SU İÇİN VE NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Kışın cilt kurumasında soğuk havanın kan dolaşımı üzerinde yarattığı değişiklikler de rol oynar. Cilt, soğuk havaya uyum sağlamaya çalışarak kan dolaşımını azaltır. Bu duruma bağlı olarak, ter ve yağ bezleri az çalışır, cildin ihtiyaç duyduğu antioksidanları da almamasına sebep olur. Ayrıca soğuk havalarda cilt kuruluğu, cildin yağ kaybetmesinin en büyük sebebidir. Bu nedenle cildi nemlendirmek ve daha canlı görünmesini sağlamak için bol bol su içilmeli ve cilt tipine uygun doğru nemlendirici kullanılmalıdır.

KIŞIN CİLT BAKIMI İÇİN BALIK, TAZE MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Kışın cilt bakımında insan sağlığı açısından birçok faydası bulunan omega 3 yağ asitleri oldukça önemli bir rol oynar. Omega 3 için özellikle balık tüketimi ihmal edilmemelidir. Ayrıca sofralardan taze meyve ve sebzeler eksik edilmemelidir. Cilt parlaklığı için cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlamak gerekir.

KIŞIN DUDAK ÇATLAMASI NEDEN OLUR? KIŞIN DUDAK KURUMASI İÇİN NE YAPMALI?

Kışın dudak çatlaması yaşamak soğuk havaların neredeyse kaçınılmaz cilt problemleri arasında yer alır. Dudaklar kurumaya en elverişli bölgelerdir çünkü yağ üretme özellikleri yoktur. Kuruyan dudakları ıslatmaktan kaçınmalı ve nemlendirici kremler sürülmelidir.

YÜZ ÜSTÜ UYUMAK CİLT KIRIŞIKLIĞINA NEDEN OLUYOR!

Cilt bakımında dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da nasıl yattığınız. Pek çok kişi dikkat etmez ama yüz üstü uyumak yüz kırışmasını sebeplerin sebeplerinden biridir. Bu pozisyon yüzde ve özellikle dekolte bölgesinde belirgin kırışıklıklara yol açar. Her ne kadar gece bu pozisyonu korumak zor olsa da, en azından yüzüstü uykuya dalmamaya özen gösterin. Yüzüstü yatma alışkanlığı olmayan kişilerin daha az kırışıklığı olduğu görülmektedir. Bu nedenle sırt üstü uyumaya alışmanızda fayda var.

KIŞIN CİLT KURULUĞU YAŞAYANLAR SABUN SEÇİMİNE DİKKAT

Cilt bakımı bebeklik döneminden itibaren yapılmalıdır. Cilt tipinize uygun doğal olan sabunla yüzünüzü yıkamalısınız. İyi dinlendirilmiş, fazla kloru alınmış bir su da bir toniktir. Nemlendirici olarak da hiçbir şey yoksa bir acı badem sütü, badem yağı kullanabilirsiniz. Badem sütüyle de makyajınızı temizleyebilirsiniz.

CİLT BAKIMINDA YENİ YÖNTEMLER CİLDİ GENÇLEŞTİRMENİZİ SAĞLAYACAK

Cilt yaşlandıkça, kuruyor, pullanıyor, kalınlaşıyor, çiller, siyah noktalar, kırmızı lekeler ortaya çıkıyor. Ayrıca ileri yaşlarda yaşlılık lekeleri kendini belli etmeye başlıyor. Mimik çizgileri (alında, kaş çatağında, yanaklarda) belirginleşiyor. Yüzdeki tüm kırışıklar da kendini göstermeye başlıyor. Ancak son yıllarda gelişen teknoloji ve tedavi seçenekleri sayesinde (fokuslu ultrason, gençlik aşısı, altın iğne gibi) cilt gençleşmeye başlayabiliyor.” (İHA)

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