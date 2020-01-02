Cilt kuruluğu nasıl giderilir? Kışın cilt kuruluğunu gidermek için ne yapmalı? (Cilt bakımı önerileri)

Kış aylarında cilt bakımı ile ilgili neler yapılması gerektiğini anlayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cildin en çok soğuk havalarda olumsuz etkilendiğini söyledi. Soğuk havaların kış aylarında cilt kuruluğuna yol açtığını söyleyen Dr.Ertek, matlaşan ve kuruyan ciltlere hangi uygulamaların iyi geleceğini anlattı. Kışın cilt kuruluğu yaşayanlar işte kış aylarında yapmanız gereken cilt bakımı uygulamaları...

KIŞIN CİLT KURULUĞU YAŞIYORSANIZ BOL SU İÇİN VE NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Kışın cilt kurumasında soğuk havanın kan dolaşımı üzerinde yarattığı değişiklikler de rol oynar. Cilt, soğuk havaya uyum sağlamaya çalışarak kan dolaşımını azaltır. Bu duruma bağlı olarak, ter ve yağ bezleri az çalışır, cildin ihtiyaç duyduğu antioksidanları da almamasına sebep olur. Ayrıca soğuk havalarda cilt kuruluğu, cildin yağ kaybetmesinin en büyük sebebidir. Bu nedenle cildi nemlendirmek ve daha canlı görünmesini sağlamak için bol bol su içilmeli ve cilt tipine uygun doğru nemlendirici kullanılmalıdır.

KIŞIN CİLT BAKIMI İÇİN BALIK, TAZE MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Kışın cilt bakımında insan sağlığı açısından birçok faydası bulunan omega 3 yağ asitleri oldukça önemli bir rol oynar. Omega 3 için özellikle balık tüketimi ihmal edilmemelidir. Ayrıca sofralardan taze meyve ve sebzeler eksik edilmemelidir. Cilt parlaklığı için cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlamak gerekir.