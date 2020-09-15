Cilt sağlığı için 12 basit öneri

Cilt, vücudun en büyük organı ve vücudu tüm dış faktörlerden koruyan bir bariyer olduğunu ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır cildin aynı zamanda vücudun da aynası olduğunu söyledi.

İç organların sağlığı, problemleri, bunların dışarı yansıması, önceden verdiği ipuçları çoğu zaman ciltte kendini ele verdiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, bu sebeple cildimizi iyi tanımak, takip etmek, vücudun içerisinden gelen sinyalleri iyi değerlendirmek ve ayrıca bu önemli bariyerin de sağlığına çok dikkat etmek gerektiğini söyledi. Küçükçakır, sağlıklı ve parlak bir cilt için 12 önerisini şöyle sıraladı:

"Günde 8-10 bardak su cilt kuruluğunu önlüyor. Su sayesinde hücrelerimiz yenilenir ve onarılır. Klasik D veya D2 vitamininin yanında özellikle D3 vitamini cilt dengesini ve sağlığını korumak için en önemli desteklerden biridir. Yaş aldıkça üretimi azalan bu cilt dostu vitamin için bakım ve beslenme rutininizi revize edin. Cildi genç tutmak ve elbette cilt kanserinden korunmak isteyenlerin yapması gereken tek şey yaz-kış demeden en az 30 koruma faktörlü bir koruyucu kullanmak gerekir. Temizleme rutini, en önemli adımdır. Düzenli olarak, her günün sonunda mutlaka cildinizi derinlemesine temizlemelisiniz. Pamuklu giysileri tercih edilmeli. Cilt sağlığı için cildimize ne sürdüğümüzün yanı sıra ne giydiğimiz de önemli. Cildin terlemesine ve kuruluğun artmasına yol açan naylon, sentetik ile yünlü kıyafetler yerine, cildin nemini tutmasına yardımcı olan yumuşak pamuklu kıyafetler tercih etmenizde yarar var. Oluşacak şüpheli benlere karşı vücudunuzu incelemeyi ihmal etmeyin. Ayda bir kez boy aynası yardımı ile vücuttaki benlerin boyutunda ani bir artış, asimetrik düzensiz bir şekil alması, renk düzensizlikleri ve farklılıkları gibi durumları kontrol edin. Yıllık sağlık kontrolü için dermatoloğunuza görünün. Sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlardan uzak durun. Hayvansal proteinler vücutta daha çok inflamasyona ve dolayısıyla erken yaşlanmaya sebep olur. Hayvansal proteinler yerine diyetinize sebze ve meyve ekleyerek daha alkali bir beslenme modeli deneyin. Stres hem bedeniniz hem de cildiniz için olumsuz bir dış etken. Stres ve anksiyete vücutta kortisol hormonunun salgılanmasına sebep olarak, kolajen dokunun hızla azalmasına ve bu nedenle cildin esnekliğini yitirmesine sebep olur. Vücudunuzu beslerken, cildinizi de beslemelisiniz. Mutlaka kendi cildinize uygun bakım ürünleri kullanmalısınız. Cilt bakım ürünü alırken, nemlendirici krem içeriğini mutlaka okumalı ve doğal ürünler seçmelisiniz. Uyku, cildinizin yenilenmesi için oldukça önemli bir aşama ve aslında yaşlanmanın ana etkenlerinden biri sayılır. Her gün en az 7-8 saat uyumalısınız. Uyku süresi arttıkça, onarım süresi de artar."

