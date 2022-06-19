Çim biçme makinesinin gürültüsü nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde çim biçme makinesinin gürültüsü nedeniyle çıkan tartışmada komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.

Çukurkent Mahallesi'nde Aynur B. (61), eşi Güner B. ile sabah saatlerinde çim biçme makinesiyle evlerinin çevresindeki otları biçmeye başladı.

Gürültüden rahatsız olan komşuları Zeki U. (85) ile çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Evinden getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açan Zeki U, Aynur B'yi boynu ile omzundan yaraladı.

Kavgada yaralanan Aynur B. ile Zeki U, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aynur B, ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.



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