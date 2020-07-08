YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Çim teknikerliği bölümü Serik’te açıldı

Çim teknikerliği bölümü Serik’te açıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.07.2020 12:41 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine 2 yeni program ile başlayacak.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine 2 yeni program ile başlayacak. Süral MYO’da açılacak olan Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde ülkeye ve bölgeye vasıflı teknik eleman yetiştirecek.
MYO Müdürü Doç. Dr. Serdar Selim, Türkiye’nin turizm başkenti olan Antalya için programların açılmasının çok önemli olduğunu belirterek çim alanlar kapsamında bölgede önemli bir istihdam açığının olduğunu ve bu açığın yetiştirilecek teknik elemanlarla kapatılabileceğini vurguladı.
Yüksekokul yönetimi olarak bölgedeki önemli aktörler ile birçok toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Selim, “Toplantılarda MYO olarak bölgeye hangi alanlarda fayda sağlayabileceğimiz konularını tartıştık. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu peyzaj ve çim konusunda bölgenin önemli bir personel açığının olduğu sonucuna vardık. Konuyu Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal’a ilettik. Kendisinin de bu konu özelinde yüksekokulumuza ve bölgeye çok sayıda ziyaret gerçekleştirmesi, yönlendirmeleri ve kişisel gayretleriyle Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) başta olmak üzere bölgedeki birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuyla ikili protokoller imzaladık. Bu protokoller, uygulamalı derslerin otellerde ve golf sahalarında gerçekleştirilmesini, burs ve staj olanaklarını, alet-ekipman desteğini ve ayrıca mezuniyet sonrası öğrencilerin istihdamını kapsamaktadır” dedi.
“Rektörümüzün desteğinin yanında en büyük desteği de Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gördük” diyen Doç. Dr. Selim, “Bakanımızın yüksekokulumuzu ziyareti sırasında, “Bu bölümlerin önemli olduğunu ve konunun takipçisini olacağını” belirtmesi bize büyük bir onur ve ayrı bir motivasyon vermiştir” dedi.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Selim, 13 programda 64 öğretim elemanı ve 1500’e yakın öğrenciyle yüksekokula yeni kayıt yaptıracak öğrencileri sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Pandemi sürecinde öğrencilerimizden bir süre uzak kaldık ancak yeni dönemde inşallah yine büyük bir aile olacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Sindoma Başkanı Osman Eş: “İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı”

Sindoma Başkanı Osman Eş: “İnşaatta iş bitirme itibarının bir geçerliliği olmalı”

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Antalya Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:38
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Demir Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Esra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.