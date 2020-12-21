Cimnastikçiler 10 madalya ile tarih yazdı

Olimpik Cimnastik Salonu'nda 17 Aralık'ta başlayan Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da büyüklerde Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci'den oluşan milli takım, tarihinde ilk kez takım halinde finale çıktı.

Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı şampiyonayı, 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı.

Almanya'da 2019'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonası'nda aynı alette 15.000 puanla bir kez daha altın madalya elde etti.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyon, hem 21 ülkeden gelen 218 sporcu sayesinde kentin tanıtımına katkı sundu hem de milli sporculara tarihi başarılar yaşattı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yaptığı açıklamada, çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, 13.100 puanla yer aletinde Avrupa 2'ncisi olarak, hem gümüş madalya sevinci yaşadı hem de Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Bireysel alet finallerinde yarışan Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde 12.050 puan toplayarak 3'üncülük elde etti. Bronz madalya alan Derin Tanrıyaşükür, Türkiye'ye gençlerde ilk madalyasını da kazandırmış oldu.

Kadın sporcular, hem gençlerde hem büyüklerde ilk defa madalya sevincini yaşadı.

Kısa sürede böyle bir organizasyonu iyi bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Çelen, şöyle devam etti:

"Şampiyonada erkeklerimiz tarih yazdılar. Erkek sporcularımız olimpiyat öncesinde bizi umutlandırdı. Kadınlara da çok sevindim. Göksu 30 yaşında bir anne ve gümüş madalya aldı, müthiş oldu. Göksu hariç diğer sporcularımız 16 yaşındaydı. Gençlerde kaçan madalyalara üzüldük. Geldiğimiz noktada çok gururluyum. Sorumluluğumuzu daha da artırdı. Türk cimnastiğinin çıkışı dolayısıyla gururluyum. Biz cimnastiğin tüm disiplininde her zaman final oynayacak fedarasyon olacağız."

Çelen, bu başarının sağlanması için çok çalıştıklarını belirterek, misafir ülkelerin organizasyondan memnun şekilde ayrıldıklarını ifade etti.

Önlerindeki yarışmalar için sıkı çalışmaya devam edeceklerine değinen Çelen, "Hedefimizi 2024 ve 2028 olarak planladık. 2023'de Antalya'da Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz. Bu şampiyona dünya şampiyonasının elemesi olacak. Orada o elemeyi geçip takım olarak dünya şampiyonasına katılmayı hak edeceğiz. Gençlerde ve büyüklerde ilk 12 arasına girerek dünya şampiyonasına gideceğimizi görüyorum." diye konuştu.