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Cimnastikte minikler yarıştı

ISPARTA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:19 | Son Güncelleme

Isparta Okullar Arası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Isparta Okullar Arası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Merkez okullarının yoğun ilgi gösterdiği yarışmalara 70’in üzerinde katılım oldu. Minikler, yarışmalarda hünerlerini sergilemek için kıyasıya yarıştılar.
Renkli gösterilere sahne olan yarışmalar adeta nefes kesti. Yarışma sırasında minikler, derece alabilmek için kıyasıya yarışırken aileleri de kenarda büyük heyecan yaşadılar.
Isparta Jimnastik İl Temsilcisi Nurten Sağlamer, Okullar Arası Artistik Cimnastik İl Birinciliği’ne katılımın yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Sporun temelinde jimnastik vardır. Her geçen yıl sayımız artıyor. Bizim daima yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Gevrek’e, okullarımıza, antrenörlerimize ve velilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu çocuklarımızın her biri yetenek. Türkiye Şampiyonalarında da derece bekliyoruz” dedi.

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